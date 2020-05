Aziende sotto stress e relazioni sindacali i settori più caldi

«Nel piano strategico dello studio per i prossimi cinque anni - spiega Franco Toffoletto - c’è un cambiamento del modello di business, dove l’esigenza del cliente è al centro e l’attività di assistenza legale si affianca a soluzioni complete offerte anche in collaborazione con professionalità diverse».

Anche gli avvocati giuslavoristi hanno sperimentato in queste settimane il lavoro da remoto, con software e modelli organizzativi che hanno permesso ai professionisti di collegarsi allo studio e ai clienti pur restando a casa, avendo a disposizione i documenti e tutta la conoscenza dello studio. «Questa flessibilità - continua Toffoletto - è stata resa possibile per il nostro studio da una progettualità nata nel 2010 e da forti investimenti nell’innovazione».

La situazione critica di oggi può offrire occasioni positive di trasformazione sia agli avvocati, sia alle aziende, secondo Massimiliano Biolchini, partner dello studio Baker McKenzie e responsabile del dipartimento Labour, che in Italia annovera 18 professionisti. «Nella situazione attuale - spiega - vedo tre fasi in sequenza: la resistenza, nella quale siamo concentrati sugli ammortizzatori sociali e sul sostegno alle aziende; il recupero, che consisterà in una ricerca di nuova efficienza e produttività, anche tramite il taglio dei costi e le ristrutturazioni in diversi settori; infine il rinnovamento, ovvero la fase nella quale ricostruire dalle macerie e innovare i processi produttivi, facendo tesoro delle novità sperimentate in questi mesi. In tutti questi momenti ci sono occasioni di lavoro per i giuslavoristi».

Nel nuovo scenario, anche secondo l’avvocato Biolchini sarà centrale la relazione con le rappresentanze sindacali: «La diffusione dello smart working e la riorganizzazione di spazi e luoghi di lavoro - continua - porteranno alla necessità di riscrivere i contratti collettivi e aziendali per adattarli a un contesto completamente cambiato». E negli studi legali potrà rivelarsi indispensabile una revisione delle priorità: «Sarà necessario rafforzare le aree del contenzioso (anche previdenziale), del lavoro, delle fusioni e acquisizioni - conclude Biolchini - anche proponendo eventualmente agli avvocati un reskilling».

Leggi anche Le boutique fanno rete e aprono all’apporto di altri professionisti

Le competenze negoziali degli avvocati saranno cruciali anche per Valentina Pepe, partner dello studio Pepe e associati, boutique nata nel 1980, storicamente dedicata al diritto del lavoro. «Serve ora più che mai - spiega - un patto fiduciario tra le aziende e i sindacati, per trovare soluzioni nuove e per ridurre i danni occupazionali che l’emergenza sanitaria potrà causare. Bisognerà pensare anche a incentivi per le aziende che non licenzieranno». Lo studio Pepe e associati segue alcuni gruppi della grande distribuzione e del retail: «Un settore - aggiunge l’avvocata Pepe - che attraversa un momento delicato, perché in parte ha continuato a lavorare, con forti restrizioni, e in parte si è fermato. È essenziale ritagliare soluzioni su misura per le singole aziende».