Aziende: WBA si conferma holding di riferimento per le imprese del settore outdoor

Il mondo dell'outdoor per la casa e il giardino è un settore in forte crescita, anche grazie alla spinta ricevuta durante la pandemia. Mai come oggi è tanta la voglia di allestire spazi esterni confortevoli, sicuri e adatti alle proprie esigenze, per soddisfare il desiderio di vivere i momenti di relax in aree open air accoglienti, belle da vedere e tecnologicamente all'avanguardia.



In questo ambito un punto di riferimento è WBA Spa, la holding di partecipazioni il cui socio di maggioranza e CEO è Luca Polvara, imprenditore italiano che dal 1988 ha maturato importanti esperienze imprenditoriali e realizzato business di successo in Italia e all'estero.



Il Gruppo WBA è un'azienda che investe in attività industriali italiane ed europee leader di mercato e con elevate potenzialità di crescita, in particolare nel settore dell'outdoor per la casa e il giardino.



La holding, che vanta un giro d'affari stimato per il 2022 di 35 milioni di euro e alti margini di crescita, propone un'ampia gamma di prodotti Made in Italy di altissima qualità e lusso accessibile per l'outdoor.



Con 130 addetti e oltre 1.500 prodotti venduti all'anno, oggi il wba group punta a rafforzare la posizione in Italia e aumentare la presenza in Croazia e Svizzera, con l'obiettivo di creare una rete distributiva di spazi fisici ed espositori esclusivi al fine di garantire la massima vicinanza tra i clienti potenziali e il prodotto.



WBA: l'eccellenza italiana per l'outdoor tra piscine, coperture e pergole



Il gruppo WBA è in grado di proporre un'offerta completa ai clienti nel campo dell'outdoor, grazie ai brand prestigiosi in portfolio accomunati da prodotti di qualità, frutto di studi e brevetti, sviluppati con la massima attenzione alla progettazione e all'innovazione tecnologica.



Tutte le realtà che fanno parte della holding producono e commercializzano i loro prodotti, una sinergia che attraverso WBA punta a rafforzare la capillarità sul territorio nazionale e l'espansione sui mercati esteri.



Si tratta innanzitutto di Unica Pool Srl, un'azienda consolidata specializzata nel settore delle piscine, con un sistema brevettato di piscine modulari con solarium che consente di velocizzare e semplificare l'installazione della struttura. Le piscine Unica Pool possono essere montate ovunque, con tantissime opzioni di personalizzazione in termini di colori, forme, stili e optional come l'idromassaggio, il nuoto controcorrente, la fontana a cascata e il massaggio cervicale.



Un altro brand di WBA è Abritaly Spa, leader nelle coperture per le piscine con oltre 40 anni di esperienza nel settore e un catalogo con più di 45 prodotti brevettati. Abritaly propone un'ampia scelta di coperture per la piscina e realizza progetti su misura per abitazioni private e strutture ricettive, offrendo un supporto a 360 gradi ad ogni cliente, dalla progettazione all'assistenza post-vendita. Tra i prodotti di Abritaly ci sono coperture motorizzate, minimal, telescopiche, piatte e calpestabili, caratterizzate da materiali di alta qualità, un design italiano e tecnologie avanzate.



All'interno della holding c'è anche Akena Italy Srl, azienda di riferimento in Europa nel settore pergole, verande e carport. Akena produce e commercializza prodotti tecnologicamente avanzati, combinando alla perfezione stile, design e qualità dei materiali, per completare la zona outdoor con una struttura perfettamente adatta alle esigenze abitative.



Nel portfolio del Gruppo WBA non manca anche la unit operativa Service&Construction Srl, che si occupa dell'installazione dei prodotti del gruppo garantendo i massimi standard in termini di qualità del servizio e professionalità.



Il rapporto di WBA con i clienti: un supporto completo a 360 gradi



Tra i punti di forza di WBA c'è la capacità di gestire interamente il rapporto con i clienti, non solo offrendo una gamma completa di prodotti di qualità per l'outdoor, ma anche internalizzando tutti i processi che vanno dall’individuazione dei clienti all'installazione dei prodotti.



In questo modo, la holding, attraverso l'attività delle società controllate, è in grado di gestire qualsiasi richiesta e proporre soluzioni su misura con una preventivazione personalizzata, dalla realizzazione del prodotto alla sua consegna e installazione.



Le aziende del Gruppo WBA gestiscono direttamente anche l'acquisizione dei clienti, mediante campagne digitali che consentono di trovare i clienti potenziali e offrire un appuntamento attraverso le reti vendita delle singole unit business.



In futuro il processo commerciale sarà rafforzato, continuando a sviluppare i brand del gruppo, individuando partner locali strategici, potenziando la rete di distribuzione fisica capillare su tutto il territorio nazionale e aprendo ancora di più il business delle tre aziende alle opportunità disponibili nei mercati esteri.



La sinergia tra i brand del gruppo WBA garantisce importanti vantaggi in termini di competitività e resilienza, specialmente in un momento difficile per le PMI italiane come quello attuale, a causa dell’inflazione alta e dei rincari delle materie prime e dell’energia. WBA Spa riesce a rimanere competitiva anche in questo contesto complesso, attraverso un’accurata pianificazione e l’aumento dei volumi, per essere in grado di offrire ai clienti che vogliono allestire uno spazio outdoor piacevole e distintivo soluzioni all’avanguardia, complete e caratterizzate dal miglior rapporto possibile tra la qualità e il prezzo, ovviamente con la massima attenzione alle esigenze di ogni cliente che si rivolge a una delle aziende del gruppo.