Azimut in corsa a Milano, tra accordi in Brasile e miglioramento stime Equita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Azimut prende il volo e dopo essere stata anche fermata in asta di volatilità spinge il FTSE MIB con un progresso superiore a 4 punti, con un massimo di giornata a 24,87 euro, che riporta il titolo sui livelli del luglio 2015. A far scattare gli acquisti sono l'operazione annunciata in Brasile e la view positiva sul settore e sul titolo degli analisti di Equita. In Brasile, Azimut ha concluso un accordo vincolante con la piattaforma tecnologica per gli investimenti XP per potenziare l'asset manager di Azimut in Brasile, AZ Quest. XP e XP PE deterranno congiuntamente una quota di minoranza in AZ Quest. XP ha più di 3,3 milioni di clienti e 789 miliardi di real brasiliani di attivi in custodia.

Inoltre, su Azimut (e in generale su tutto il risparmio gestito) è arrivata la valutazione positiva di Equita, che ha alzato il target price sul titolo e migliorato le stime, anche in vista dei risultati in arrivo l'11 novembre. «Ci aspettiamo un trimestre in continuità rispetto al secondo quarto, con un solido trend della raccolta», dicono gli analisti. «Abbiamo effettuato un leggero fine-tuning delle stime (utile 2021-23E +4/+2/+2% rispettivamente a 471/383/390 mln) principalmente per incorporare un minor contributo dalle minorities e maggiori performance fees sul 2021 alla luce della buona tenuta dei mercati e della performance media netta al cliente che aumenta la visibilità sul raggiungimento della parte alta della guidance 2021 (utile netto 350-500mn)», dicono gli analisti. Per Equita il target price migliora del 4% a 25 euro per azione.