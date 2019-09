Azimut diversifica il business e scommette sugli Stati Uniti

Azimut, nuovamente, non condivide il dubbio. Il modello di business è, viene spiegato, solido in quanto basato sull’indipendenza delle società operative e sul loro forte legame con la clientela. Una duplice caratteristica che, unita alla presenza dell’asset management in loco, consente di gestire al meglio le situazioni critiche. Oltre a ciò la società sottolinea che il suo track record dimostra come il gruppo abbia la capacità di affrontare le varie crisi finanziarie dei Paesi in cui opera. Infine la società ricorda che i mercati sono cambiati: la rischiosità dell’investimento non è più definita da tradizionali divisioni quali quella, ad esempio, tra aree maggiormente industrializzate e in via di sviluppo. In tal senso, conclude Azimut, basta rammentare la crisi del debito sovrano in Europa.

IL GRUPPO AZIMUT IN NUMERI

Investimenti alternativi

Fin qui alcune considerazioni sull’internazionalizzazione del gruppo. Altro focus, però è la diversificazione delle sue attività. La società attualmente divide i total asset per linee di business nel seguente modo: il 69% è appannaggio delle attività tradizionali/mercati sviluppati; il 30% è riconducibile al mondo internazionale/mercati in via di sviluppo e solamente l’1% è legato al private market (realtà non quotate) e agli investimenti alternativi. Ebbene tra gli obiettivi c’è proprio quello di aumentare il peso di quest’ultima linea di business. Gli Asset Under Management (AuM) appannaggio del private market/investimenti alternativi sono stimati nel 2020 a 1,5 miliardi. La previsione è che arrivino a rappresentare il 15% del totale degli asset nel 2024.

A fronte di ciò Azimut, tramite la sua Sgr specializzata nella creazione di fondi alternativi (dal private debt al venture capital fino private equity) punta ad ampliare il portafoglio di prodotti. Si tratta di “funds” che, da una parte, consentono alle Pmi italiane di avere nuovi flussi d’investimento; e dall’altra permettono ai clienti, diversificando il rischio, d’investire in nuove asset class con maggiori rendimenti. In tal senso può ricordarsi, tra gli altri, il fondo Antares AZ 1 che ha raccolto 200 milioni ed opera su strumenti di debito delle piccole e medie aziende. Oppure il fondo Corporate cash 1, con una dotazione di 50 milioni, attivo sui debiti (sempre delle Pmi) ma garantite da Confidi. Insomma: le soluzioni sono molteplici. Sennonché alcuni esperti sottolineano che la concorrenza può essere d’ostacolo nel raggiungere gli obiettivi indicati.

Azimut fa professione d’ottimismo. In Italia ci sono circa 150.000 medie e piccole imprese. Realtà che nonostante i tassi a zero, viene spiegato, spesso non riescono a ricevere finanziamenti dagli istituti di credito tradizionali. Questi infatti, tenuti ad adeguarsi alle stringenti normative di controllo, effettuano una forte selezione dei loro potenziali debitori. Non solo. Azimut ricorda che i soggetti esteri, anche di private equity, non sono così focalizzati sui target cui lei guarda. Quindi, conclude il gruppo, c’è spazio per crescere