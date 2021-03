Azimut entra nel blockchain e stringe un’alleanza strategica con Bezos in Usa

6' di lettura

Continua la corsa di Azimut nei real asset dove oggi ha masse per 2,2 miliardi di euro grazie al fintech e alla blockchain. In un’epoca di bassi tassi l’obiettivo è far migrare i portafogli della clientela (almeno per un 15% entro il 2024) in classi di attivo che in un certo orizzonte temporale (5/7 anni) hanno potenziali di rendimento di maggior peso (8%). Apripista con il fondo Demos1 nel 2019 nella democratizzazione del private equity) nell’arco di due anni la più grande società indipendente di asset gathered italiana (70 miliardi di masse di cui un terzo fuori dal BelPaese), grazie anche alla recente divisione Digital Asset management, oggi ha un ricco catalogo per chi vuole investire in asset alternativi. Azimut ha chiuso il 2020 con il miglior utile netto della sua storia ( 382 milioni, divedendo proposto € 1,00 per azione come nel 2019)

Focus sull’economia reale

In poco più di due anni da quando nel 2019 è arrivato Demos1 con soglie accessibili a partire dai 5mila euro proposte alla clientela retail l’offerta prodotti di di Azimut libera Impresa Sgr, piattaforma di investimento in prevalenza di prodotti e fondi alternativi (Fondi chiusi e Fondi chiusi non riservati) focalizzati sull’economia reale italiana anche se non manca un’apertura al mondo, a circa cinque anni da quando è nata oggi conta già otto prodotti (circa 1,5 miliardi di masse). Si tratta di una gamma di soluzioni tradizionalmente riservati agli investitori professionali / istituzionali volta a supportare imprenditori e PMI attraverso la fornitura di servizi di consulenza in operazioni di finanza ordinaria e straordinaria. Grazie a partership indovinate



Le partership di valore

A supportare questa strategia ci sono state alcune joint venture indovinate nel private debt, nel venture capital, nel real estate, nel lending, nel crowdfunding con partner come SiamoSoci e Mamacrowd e P101 Sgr società di gestione di fondi di venture capital fondata e diretta da Andrea di Camillo.Senza trascurare quelle con Borsa del Credito e Epic nel mondo del più recenti fondi di credito.

La via di Azimut alla blockchain

L’ultima innovazione di prodotto alla quale ha lavorato la giovane divisione (è nata a gennaio) Digital Asset Management si chiama Azim, primo Security Token Offering, cartolarizzazione digitale di un asset finanziario disponibile per investire nel credito alternativo (5 milioni di prestiti di Pmi italiane originati sulla piattaforma di Borsa del Credito e garantiti al 90% dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale). Il token di Azimut, emesso in collaborazione con Sygnum Bank (“Sygnum”), prima digital asset bank al mondo, autorizzata dagli organi di vigilanza di Svizzera e Singapore,, apre una nuova frontiera negli investimenti in economia reale e offre nuovi scenari per la gestione del risparmio dove, attraverso il processo di tokenizzazione, anche gli investimenti solitamente illiquidi, come quelli dei private markets, possono diventare liquidi e immediatamente trasferibili grazie alla tecnologia blockchain. Questo nuovo processo, che Azimut per prima in Europa sta realizzando, porterà anche diretti benefici sui mercati dei capitali, rendendoli più equi ed efficienti, e nella diversificazione dei patrimoni. Inoltre, la possibilità di frazionare il diritto proprietà di un asset finanziario (o reale come nel caso di un immobile o di un'opera d'arte), e assicurarne la trasferibilità agli investitori in modo immediato grazie all'attivazione della distributed ledger technology (DLT), permette di superare i limiti e i costi tipici dell'intermediazione

I Token offering nelle Gpm dei clienti private

I token offering si stanno affermando come uno strumento alternativo nella raccolta di capitali delle aziende. Nel triennio 2017-2019 Il numero di offerte di asset digitali è stato di 2.064 (a fronte di 4.233 operazioni di raccolta di capitale azionario sui mercati quotati attraverso IPO) per un ammontare di oltre 25 miliardi di dollari di raccolta fondi. Alcune stime prevedono che i Security Tokens, cartolarizzazioni digitale di asset reali e finanziari, evolveranno su larga scala e con alti tassi di crescita fino a rappresentare circa 70 miliardi di dollari di raccolta entro il 2026 a partire dall'attuale capitalizzazione di circa 3 miliardi di dollari nel 2020. «Alla stregua di un’azione o di un bond il token sarà inserito nei portafogli dei clienti private tramite una gestione patrimoniale - spiega Giorgio Medda, Co-CEO e responsabile dell'Asset Management del gruppo - ma il vantaggio sta in uno strumento più veloce, trasparente e meno caro (si elimina l’intermediazione e lo spread) mentre custodia e scambio sono affidati al partner Sygnum Bank. In termini di rischio il token è di per se neutro perché tutto dipende dalla cartolarizzazione sottostante».