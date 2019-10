Azimut Libera Impresa Expo, l'economia reale si incontra a Milano.

2' di lettura

L'Italia è un paese ricco di eccellenze: vi sono imprenditori brillanti, startup innovative e una creatività presa ad esempio e invidiata in tutto il mondo. L'innovazione è nel dna del Paese, che proviene da secoli di arte e cultura, di capacità di dare vita e forma alle grandi tendenze mondiali, di immaginare e di costruire il futuro. E anche per questo motivo i giovani italiani sono ricercati all'estero.



Le nostre imprese valgono l'80% del prodotto interno e il 70% dell'occupazione. Oggi hanno bisogno di rimettere in modo il meccanismo inceppato della crescita mobilitando le risorse private disponibili, ma congelate in liquidità sui conti correnti. Basta pensare che se solo l'1% di questo patrimonio venisse investito, si riuscirebbero a iniettare nel tessuto produttivo circa 90 miliardi di euro, una cifra in grado di rimettere in moto il sistema ben più di quanto possa fare una manovra di finanza pubblica.



Azimut Libera Impresa Expo 2019, che si terrà il 29 e il 30 ottobre nel centro congressi della Fiera di Milano nel quartiere di Rho si pone come evento culturale dalla valenza economica e sociale per incentivare un uso più consapevole del risparmio privato.

L'evento è basato su tre pilastri. Innanzitutto, saranno ospitati importanti speaker di valore anche internazionale in 50 conferenze. Queste approfondiranno ogni aspetto delle tematiche economiche e finanziarie, con il tratto dell'approfondimento di qualità. Una seconda parte, l'Expo, presenta progetti concreti per le imprese. È uno spazio dove poter avvicinare le opportunità di investimento in modo diretto, toccando con mano le realtà più dinamiche che hanno voglia di crescere con idee solide e visione di lungo periodo.



Infine, la terza area è quella riservata ad Azimut con i servizi proposti dal leader italiano della finanza, a partire dalla consulenza patrimoniale fino al progetto “Libera impresa”, passando per la presentazione della rete internazionale, i servizi dedicati al welfare aziendale, i passaggi generazionali e il wealth planning. Saranno inoltre presenti i contenuti dei report di analisi dei patrimoni immobiliare e finanziario.

A completare la presenza nei due giorni uno spazio importante sarà dato agli sponsor, che offrono servizi in un range molto ampio, spaziando dalla valorizzazione della propria presenza digitale, alle coperture assicurative dei rischi operativi.



Infine, nell'Expo Startup Village verranno ospitate 16 idee d'impresa selezionate da un concorso che, lanciato nei mesi scorsi, ha visto la partecipazione di più di 150 startup. I futuri imprenditori possono organizzare incontri da un'ora e mezzo con un mentor per dare concretezza alla propria idea e avranno inoltre l'opportunità di incontrare business angels e incubatori, per mettere a frutto le proprie idee in modo efficace e strutturato.

La prima giornata sarà dedicata ai temi della finanza aziendale: dalle Spac, al factoring, dal private equity al private debt, dalla finanza straordinaria al crowdfunding passando per la sostenibilità e il welfare. La seconda, invece, è più focalizzata sulla strategia, affrontando temi quali le imprese a conduzione familiare, il passaggio generazionale, le tecnologie, l'importanza dei mercati esteri e la crescita.

Per avere maggiori informazioni e iscriversi visitare il sito https://expo.azimutliberaimpresa.it/aliexpo.html