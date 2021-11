Azimut verso livelli storici in Borsa. Utile per 96mln nel terzo trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - La trimestrale sopra le attese spinge ancora il titolo di Azimut che si porta in testa al FTSE MIB e sfiora i 27 euro. Intenso anche il numero degli scambi rispetto alla media nell’ultimo mese di 628mila azioni trattate a seduta. I prezzi attuali sono i massimi da luglio del 2015, periodo in cui arrivò al top storico a 28 euro. Da inizio anno ha guadagnato il 50%. Gli acquisti arrivano all’indomani dei conti superiori alle aspettative del mercato, chiusi con un utile netto sui nove mesi in rialzo del 40% a 322 milioni di euro, in anticipo sui target 2021.

Risultato sopra attese, confermata guidance 2021



Nel solo terzo trimestre, per Azimut si tratta di un risultato netto “del 7% superiore alle nostre attese (96,4 milioni contro 90 milioni attesi) e dell’11% sopra consensus, grazie a maggiori ricavi (4% migliori delle attese) in parte compensati da costi e tax-rate leggermente più alti” scrivono in un report gli analisti di Equita. È stata poi confermata la guidance di utile netto per il 2021 a 350-500 milioni “ma a nostro avviso lascia spazio di upside”. Nell’attesa, la società ha approvato la nuova politica di dividendo per il 2021-24, fissando un payout sull’utile netto ricorrente tra il 50-70% determinato annualmente a seconda di eventuali operazioni di M&A. E questo porta Equita ad alzare la stima del dividend per share 2021 a 1,3 euro ad azione (da 1,1 euro) con uno yield del 5,1%. Il broker, infine, ha deciso di aumentare le previsioni sull’utile netto 2021 del 13% a 531 milioni, portando il target price a +8% in area 27 euro.