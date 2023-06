Azioni anti-inflazione per due aziende su tre

In lieve crescita mediamente è stato il premio di risultato, arrivato a 1550 euro, erogazione che coinvolge quasi i due terzi del campione analizzato, salendo al 76% per le aziende maggiori. Tra i parametri utilizzati continuano a primeggiare quelli che riguardano redditività e produttività (ad esempio fatturato o valore aggiunto per dipendente) mentre al quarto posto si trova la riduzione dell’assenteismo.

«L'elevata partecipazione delle aziende lombarde all'indagine - dichiara il Presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella - conferma l'attenzione degli imprenditori lombardi nei confronti di chi, ogni giorno, lavora in azienda. Nessuna impresa è possibile senza collaboratori e gli imprenditori lombardi questo concetto lo traducono in azioni concrete: nonostante le incertezze per i prossimi mesi e un contesto globale poco rassicurante, infatti, nel 2022 le imprese hanno sostenuto i propri dipendenti cercando di contrastare, con gli strumenti e i margini a disposizione, gli effetti dell'inflazione e del caro energia. Questo perché, a dispetto di ciò che una certa narrazione vuole far credere, gli imprenditori sono i primi ad avere a cuore il benessere e le motivazioni dei propri collaboratori».

Nel 2022 il 48% delle aziende ha utilizzato lo smart working coinvolgendo il 32% dei lavoratori eligibili. I ¾ delle aziende lombarde ha avuto un vantaggio nell'introduzione dello smart working mentre solo 1/3 ha segnalato qualche tipo di criticità. Tra gli svantaggi si evidenziano ostacoli alla comunicazione, minor senso di appartenenza ed effetti negativi sull’innovazione. Non però ricadute negative sulla produttività.

Interessanti i dati sulle retribuzioni d’ingresso dei neolaureati, che vanno da un minimo di 23.221 euro per i corsi triennali ad un massimo di 27068 per le lauree magistrali Stem.

Mediamente le “big” pagano 3mila euro in più rispetto alle Pmi, l’industria mille euro oltre i servizi. E dopo 12 mesi, in media, gli aumenti per un neo-assunto sono nell’ordine del 4,4%, dunque la metà rispetto al tasso di inflazione.