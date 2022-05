Maggio inizia male per le Borse, tra la frenata della Cina e l’attesa della Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee iniziano in decisa flessione il mese di maggio, ma tra crisi ucraina e inflazione in ascesa il bilancio da inizio 2022 è molto negativo (-7,7% Stoxx600 Europe, -11,1% Eurostoxx50, -11,3% Ftse Mib). Gli ulteriori segnali di frenata dell'economia cinese, emersi nel weekend dagli indici Pmi sul settore manifatturiero e accentuati dal lockdown, si sono aggiunti alla tensione dei mercati per i lockdown in Cina per contenere la risalita dei casi di Covid, la guerra ancora senza soluzione e per l'avvicinarsi del meeting della Federal Reserve che interverrà sui tassi americani, alzando il costo del denaro di 50 punti base negli Stati Uniti. Anche le altre banche centrali, a cominciare dalla Bank of England, sono pronte ritoccare al rialzo i tassi di interesse.

Così sono tutti in discesa il FTSE MIB di Milano, reduce da un mese in rosso e con un bilancio ancora più negativo (-6,6%) dall'inizio del conflitto in Ucraina, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam e l'IBEX 35 di Madrid. Chiusa per festività la Borsa di Londra così come Mosca (ferma anche martedì), in Asia seduta senza scambi per Hong Kong e per Shanghai (ferma anche il 3 e il 4).



Loading...

A Milano spicca Mediobanca, bene anche Terna

Sul Ftse Mib spicca ancora Mediobanca (dopo il +1,3% di venerdì) tra il successo della lista del cda di Generali, sostenuta dal primo azionista, le ipotesi di un rafforzamento di Leonardo Del Vecchio nel capitale e le voci di alleanze strategiche. Bene anche Terna, che ha venduto le proprie attività di trasmissione dell'energia elettrica in Sud America per un valore di oltre 265 milioni di euro. Tengono le utility con Italgas, Snam Rete Gas, Enel e Hera intorno alla parità. Giù tra gli industriali Stmicroelectronics, Tenaris e Iveco Group. In flessione anche Telecom Italia.

Spread ancora in rialzo a 185 punti, rendimento a top da 2019

Continua, in avvio di settimana, il rialzo registrato la scorsa ottava dallo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts e dai rendimenti. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 185 punti base dai 184 punti base del finale di venerdì. E continua a salire ancora il rendimento del BTp decennale che ha superato quota 2,80%, dopo aver chiuso a 2,79% venerdì, rimanendo su livelli record da febbraio 2019.

Euro cede ancora sul dollaro

Sul mercato valutario l'euro perde altro terreno nei confronti della moneta americana in vista dell'intervento della Federal Reserve sui tassi mentre il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos - nel corso di una intervista a l Correo nel weekend - ha sottolineato che un aumento dei tassi nell'eurozona è possibile ma non probabile: il cambio euro/dollaro si attesta a 1,0519 da 1,0551. Euro/yen a 137,23 (136,67), Dollaro/yen a 130,32 (da 129,59).