Azioni forti e decise contro il rischio di un’era di elevata inflazione

L’inflazione è tornata. E ha tutta l'aria di voler restare. Solo un’azione forte e decisa da parte delle banche centrali, in modo continuativo, può impedire che questo rischio si tramuti in realtà.

Dopo anni in cui è rimasta al di sotto degli obiettivi fissati dalle banche centrali, l’inflazione è arrivata a livelli che mettono in forte agitazione famiglie, imprese e responsabili delle politiche. La guerra in Ucraina ha spinto in alto i prezzi delle materie prime e dell’energia, aggravando una crescita dei prezzi già spronata dalle misure monetarie e di bilancio adottate in reazione alla pandemia. Con aumenti dei prezzi che ormai si stanno estendendo a tutti i settori e tutti i paesi, questi sviluppi potrebbero preannunciare una nuova era di inflazione elevata e persistente.

Le due fasi dell’inflazione

Nella nostra ultima Relazione economica annuale, noi della Banca dei regolamenti internazionali siamo andati ad “aprire il cofano” del motore del processo inflazionistico, per esaminarne il funzionamento più da vicino. Abbiamo analizzato per quale motivo e in che modo variazioni di prezzo dei beni di un tipico paniere della spesa possano tramutarsi in un’inflazione più generale. Abbiamo identificato due fasi distinte dell’inflazione, con caratteristiche e comportamenti molto diversi.

Quando l’inflazione resta a lungo su livelli bassi, svanisce pian piano dalle preoccupazioni dell’opinione pubblica. Anche balzi in avanti dei prezzi di beni di consumo quotidiani come i generi alimentari e la benzina non lasciano molte tracce nel lungo periodo e non influenzano le aspettative di inflazione. L’inflazione si stabilizza su un livello basso. È la situazione che hanno vissuto le economie avanzate negli ultimi vent’anni.

I meccanismi - anche psicologici - che portano a una inflazione elevata

Quando i singoli incrementi dei prezzi sono sufficientemente rilevanti e frequenti, tuttavia, la gente se ne accorge. In un contesto di questo tipo, e in particolare in presenza di politiche di bilancio e politiche monetarie espansive, si innescano i meccanismi psicologici dell’inflazione elevata: la gente comincia a chiedere salari più alti per recuperare la perdita di potere d’acquisto, prende misure per proteggersi dalla prospettiva di ulteriori aumenti dei prezzi, cerca di ottenere un aggancio automatico dei salari all’inflazione. Allo stesso modo, in presenza di un’inflazione elevata, le aziende hanno più incentivi ad aumentare i prezzi per compensare la riduzione dei margini di profitto.

Con i salari che rincorrono i prezzi, e i prezzi che rincorrono i salari, il rischio è che si instauri una crescita dell’inflazione nefasta e capace di autoalimentarsi. Una volta che questa spirale prezzi-salari si innesca, fermarla non è semplice. L’inflazione elevata produce un’inflazione ancora più elevata, e a quel punto diventa molto più difficile tornare a un contesto di bassa inflazione: rallentare un veicolo quando la sua velocità di crociera aumenta richiede molto più sforzo.