Azioni A o azioni B: dai big Usa a Mediaset. Il rebus del doppio prezzo

Le A o le B?. Investitori al bivio sulle azioni Mediaset che si appresta a varare una struttura azionaria con azioni doppie aprendo il rebus dei prezzi e il dibattito su governance e diritti di voto che coinvolge, ad esempio, molte WebSoft quotate.



Da Snap a Zoom: tanti “schemi” a Wall Street



Sul Nyse Snap ha tre tipi di azioni: una sola quotata ma senza diritti di voto, le altre due riservate a manager e fondatori. Alphabet pure ma due scambiate sul Nasdaq: le A che contano 1 in assemblea e le C non votanti, mentre le B che “pesano...