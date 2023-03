Azioni Ue sotto effetto Fed, i bond non cedono. I mercati vedono lo stop ai rialzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ieri gli investitori hanno tenuto un atteggiamento ancora diffidente verso le banche centrali, che annunciano tassi più alti del previsto: hanno venduto le azioni e le obbligazioni a brevissima scadenza, ma hanno tenuto i titoli di debito a media e lunga scadenza. Come se la questione del rialzo dei tassi si dovesse archiviare presto.

BTp Italia, secondo giorno

In generale, la tenuta delle obbligazioni si può inquadrare in uno scenario più sereno di quello delle azioni. In primo luogo, a questi livelli di rendimento i titoli...