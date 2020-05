Azzolina: «Maturità in presenza con un esame orale di 60 minuti»

Tutti ammessi, salvo due eccezioni

«Gli studenti - ha aggiunto la ministra - saranno tutti ammessi all’esame di maturità e nel caso di insufficienze, potranno recuperarle, ma ci sono due eccezioni che nulla hanno a che fare con il coronavirus».

Solo in due casi gli studenti non saranno ammessi. Il primo ricorre quando «il consiglio di classe non ha elementi per valutare lo studente perché nel primo periodo didattico non ha frequentato, quindi prima del coronavirus, e serve l’unanimità del consiglio di classe». Il secondo è il caso in cui «lo studente ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi». Esclusi questi due casi, il ministro ha ribadito che lo studente verrà ammesso.

«Per settembre pronti a tutti gli scenari»

La scuola intanto potrebbe riaprire a settembre. «Per settembre stiamo già lavorando, - ha detto Azzolina - il metodo sarà lo stesso: giungeremo alla scrittura di un documento tecnico scientifico che prevederà diverse ipotesi: non abbiamo la sfera di cristallo per lo scenario epidemiologico. Con questo documento in mano - ha concluso - lavoreremo con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le scuole».