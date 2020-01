Azzolina: non ho copiato e non era nemmeno una tesina

No all’accusa di plagio

Un altro punto su cui la titolare dell’Istruzione ritorna è che non si può parlare di plagio. Nel sottolineare che la sua «non è una tesi di dottorato in cui si deve dimostrare un’idea originale e puntare alla pubblicazione su una rivista scientifica». Nel citare la legge sul diritto d’autore, Azzolina ricorda che non si configura alcun reato se il lavoro in cui viene utilizzato senza citare l’autore un passaggio già contenuto in un altro testo «non costituisce concorrenza economica dell'opera originale».

Considerando chiuso il capitolo alla fine del video arriva la sua richiesta di scuse («Ma so già che non arriveranno», chiosa) e l’invito a parlare d’altro. Ad esempio «delle cose che ci sono da fare per la scuola». E soprattutto per gli studenti. A loro sarà dedicato il suo lavoro. Ed è solo su quello che la ministra chiede di essere giudicata.