Azzolina: «Parte consistente del Recovery fund vada all’istruzione» La ministra alla Camera: un piano per una scuola sicura e costruzione di nuovi edifici. Tra gli obiettivi anche la diminuzione del sovraffollamento nelle classi

Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione

La ministra alla Camera: un piano per una scuola sicura e costruzione di nuovi edifici. Tra gli obiettivi anche la diminuzione del sovraffollamento nelle classi

4' di lettura

Migliorare il rapporto numerico docenti/studenti per classe, supportare il diritto allo studio nelle scuole e nelle università, avviare un piano di ammodernamento degli edifici scolastici che preveda nuove costruzioni: sono alcuni degli obiettivi illustrati dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in Commissione Istruzione alla Camera. Per la loro realizzazione, però, ha sottolineato, «è necessario che una parte consistente delle risorse a disposizione nell’ambito del Recovery Fund sia destinata al capitolo Istruzione. Si tratta di un impegno che Governo e Parlamento non possono non condividere perché proprio dalla scuola passa il futuro del Paese».

Una soluzione al sovraffollamento delle classi

Il ministro ha annunciato di interventi per migliorare il rapporto numerico docenti/studenti per classe, diminuendo il sovraffollamento e per supportare il diritto allo studio nelle scuole e nelle università, con il preciso scopo di incoraggiare la formazione globale e lo scambio multiculturale. «L'obiettivo - ha spiegato - è accrescere le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare le competenze linguistiche, favorire l’accesso ad un’istruzione di qualità indipendentemente dal contesto socio-economico di appartenenza, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica».

Nuove scuole e più sicure

Nel suo intervento sul Recovery fund Azzolina ha parlato anche di edilizia scolastica: «La scuola deve essere prima di tutto sicura. Non posso nascondere che con non poche difficoltà, negli ultimi mesi, sono stati riavviati importanti stanziamenti che ora vanno sicuramente potenziati e fatti confluire in un Piano pluriennale complessivo di efficientamento e ammodernamento degli edifici scolastici. Questo piano deve contemplare anche nuove costruzioni, realizzate secondo principi di innovazione didattica, oltre che di sostenibilità energetica e ambientale».

Opportunità per le imprese

Il programma di efficientamento energetico degli edifici scolastici prevede, in particolare, «la riqualificazione energetica delle strutture la riduzione dei consumi energetici attraverso il miglioramento degli impianti, la riduzione dei costi di gestione. Tutte misure che certamente avranno dei risvolti occupazionali sulle imprese di settore. Il programma di adeguamento strutturale degli edifici scolastici prevede la messa in sicurezza di una parte dei medesimi, attraverso interventi mirati e la progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento. Vi sarà, poi, un programma di realizzazione di nuovi edifici scolastici che prevede la sostituzione edilizia di una parte del patrimonio scolastico vetusto e poco innovativo. Vi sono casi, infatti, in cui costruire ex novo è economicamente più vantaggioso che sistemare edifici esistenti. La realizzazione di nuove scuole sarà anche l’occasione per riflettere sulla progettazione e sulla produzione di edifici innovativi che, essendo pensati esclusivamente per la didattica, possano diventare dei modelli da replicare. Questa misura comporterà un sensibile sviluppo del territorio, ma anche il potenziamento dei servizi alla collettività e avrà dei vantaggi anche per molte imprese di settore che potranno incrementare il numero dei loro occupati», ha spiegato la ministra.

Rafforzare gli istituti tecnici superiori

Azzolina ha poi parlato della necessità della formazione continua del personale della scuola, sottolineando come «gli eventi degli ultimi mesi hanno dimostrato come sia indispensabile investire sulla formazione di tutto il personale scolastico, senza eccezioni, per rispondere in maniera sempre più adeguata e coerente alle esigenze che tempi di innovazione digitale e di proficua rapida circolazione dei saperi impongono». Inoltre è «indispensabile è il rafforzamento degli istituti tecnici superiori»: per la ministra «il rafforzamento del sistema di istruzione terziaria professionalizzante degli istituti tecnici superiori può essere la strategia vincente per mirare allo sviluppo delle competenze tecnologiche abilitanti e fornire le professionalità nei settori in attuale sofferenza, soprattutto in ambito scientifico e tecnologico. Di particolare importanza, in questo caso, si rivela la partecipazione delle imprese ai processi di formazione/lavoro. Gli interventi progettuali sono volti ad estendere questo modello al altri contesti formativi e a rafforzare il posizionamento degli ITS nell’ambito delle Stem (le discipline scientifico-tecnologiche, ndr), al fine di migliorare il collegamento con le realtà imprenditoriali del Paese e colmare il gap formativo attualmente esistente».