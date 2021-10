B20, Draghi: governo pronto a sostenere aziende per la transizione ecologica

Marcegaglia a Draghi: l’impresa offre ai Governi del G20 un partenariato vero e costruttivo

«L’impresa - ha sottolineato Marcegaglia nel suo intervento di apertura - non si sottrae alle sue responsabilità e offre ai Governi del G20 un partenariato vero e costruttivo, in linea con il nostro motto “ridisegnare il futuro”: Includere, condividere, agire». E in particolare a Draghi ha detto: «Sono fiduciosa che, sotto la sua leadership indiscussa» il G20 «farà “whatever it takes” per essere all’altezza del suo ruolo e costruire veramente un avvenire migliore».

Le aziende sono dalla vostra parte

Marcegaglia ha parlato «a nome degli oltre 1.000 delegati di tutti i Paesi del G20, che rappresentano oltre 6,5 milioni di imprese». E come presidente del B20, l’industriale dell’acciaio, past president di Confindustria, nel presentare ai Governi del G20 il contributo di proposte e idee della comunità economica ha sottolineato: «Le imprese sono dalla vostra parte, e sono sicuro che insieme porteremo a termine la missione. L’estrema complessità della congiuntura - ha aggiunto - ci ha spinto ad essere rapidi e precisi nell’identificare le priorità, ma concreti e determinati nel formulare raccomandazioni». In particolare, «abbiamo proiettato le nostre aspettative almeno lungo i prossimi tre anni, al fine di garantire la continuità e la coerenza del nostro operato. Ogni azione politica del B20 - ha messo in evidenza Marcegaglia - contribuirà anche a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite e ad affrontare le 3P del G20 Italia “Persone, Pianeta e Prosperità».

Dalla governance commerciale multilaterale al lavoro, le indicazioni delle imprese

Marcegaglia ha illustrato le proposte per «rendere la governance commerciale multilaterale capace di abbattere i muri eretti dal protezionismo, ripristinando la legittimità dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, a partire dalla prossima XII Conferenza Ministeriale»; e per «accelerare la decarbonizzazione dell’economia globale e la transizione verso modelli energetici sostenibili», senza ideologie ma «con un approccio pragmatico», per «invertire la degradazione ambientale e la perdita di biodiversità. A tal fine, la Cop26 è un’occasione da non perdere». E ancora, «allineare e migliorare il monitoraggio dei rischi, la previsione delle crisi, la prevedibilità e la trasparenza dei piani di preparazione e di emergenza per minimizzare i rischi sistemici delle catastrofi sanitarie e naturali attraverso una governance globale delle situazioni di emergenza»; «fare leva sulla trasformazione digitale al fine di includere le persone e soddisfare il bisogno di maggiori competenze e capacità promuovendo gli investimenti in connettività»; «potenziare la rigenerazione urbana e gli investimenti a impatto volti a eliminare la povertà e ampliare l’accesso a risorse fondamentali nonché allineare le tassonomie finanziarie e i framework di rendicontazione globale. Sostenere gli investimenti iniziali nella salute e nelle scienze della vita come risorsa strategica nei partenariati pubblico-privato, al fine di combattere la pandemia, garantire un’equa distribuzione dei vaccini, migliorare la resilienza e il benessere mondiale; colmare il divario di genere eliminando le barriere economiche, sociali e culturali che impediscono alle donne di partecipare equamente all’economia e porre le basi verso un futuro professionale attraverso le discipline Stem; accompagnare le grandi transizioni con una governance aziendale e pubblica in grado di coniugare la capacità di remunerare gli azionisti con la creazione di valore per le parti interessate e integrare la sostenibilità nei sistemi di controllo interno e nei processi aziendali; affrontare il divario e lo sbilanciamento in materia di competenze che riducono la produttività del lavoro, aumentano il rischio di disoccupazione, di salari più bassi e minori prospettive di carriera, e incoraggiare sistemi educativi orientati alla crescita che favoriscano attività e apprendimento basati su progetti». Il B20, ha concluso Marcegaglia, con le dichiarazioni finali dopo un anno di lavoro, vuole «sostenere gli sforzi in atto volti a far ripartire le nostre economie e società, sfruttando le enormi opportunità offerte da una rinnovata cooperazione multilaterale».