B20, le task force dei ceo per ridisegnare il futuro

“Ci sono tre sfide principali che analizzeremo nel nostro lavoro come task force: Accelerare la transizione verso l'energia pulita, promuovendo una significativa accelerazione della transizione verso l'energia pulita e portando le emissioni prodotte dall'uomo verso un declino strutturale; Rafforzare la crescita inclusiva e sostenibile, predisponendo un quadro globale efficace per sostenere la transizione verso l'energia sostenibile; Promuovere la conservazione dell'ambiente, auspicando l'adozione globale di politiche efficaci per ridurre il consumo globale di risorse”. Per Francesco Starace, con l'opportunità del B20 Italia, “è giunto il momento di agire con forza verso una radicale decarbonizzazione dell'economia globale e una transizione energetica sostenibile, in nome di un futuro più luminoso”.

Descalzi, fragili su emergenze globali,quattro priorità

“Senza dubbio il 2020 è stato un anno drammatico. Lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha esposto la fragilità del nostro mondo alle emergenze globali e ha dimostrato quanto i nostri sistemi siano interconnessi. Una crisi locale può trasformarsi rapidamente in un'emergenza globale, capace di colpire le società, le economie e l'ambiente in tutto il pianeta”, avverte l'a.d. di Eni, Claudio Descalzi, presentando il suo ruolo al B20 Italy di presidente del neonato 'Action Council on Sustainability and Global Emergencies'. “Nel nostro lavoro - spiega -, intendiamo concentrarci su quattro emergenze globali prioritarie: malattie infettive, disastri ambientali, guasti alle infrastrutture informatiche e migrazione forzata, che insieme rappresentano delle minacce potenziali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite”. L'Action Council guidato da Descalzi “si impegna a trasmettere le azioni politiche ai governi del G20, per consentire alla comunità imprenditoriale di ridurre i rischi e le conseguenze derivanti dalle emergenze globali. Un insieme di politiche efficaci è fondamentale per le imprese e i governi di tutto il mondo, per proteggere le economie e le persone da rischiosi effetti domino e per gettare le basi di economie più verdi, più inclusive e di società più forti e resilienti”.

Benedetti, migliorare il lavoro per guidare la crescita

“Il mondo sta attraversando la più grande crisi economica e occupazionale a memoria d'uomo. Il Covid-19 ha avuto un impatto sproporzionato sui gruppi già svantaggiati e ha esacerbato profondamente le sfide occupazionali già presenti prima della pandemia. Tuttavia, la crisi ha anche generato un'ondata di innovazione e un sentimento di impegno e collaborazione condivisi tra governi, imprese e società civile”.

Gianpietro Benedetti, presidente di Danieli, preannuncia così il suo ruolo al B20 Italy di presidente della task force Occupazione e Formazione.

“Possiamo sfruttare questa situazione elaborando raccomandazioni concrete per garantire opportunità inclusive per il futuro del lavoro e preparare tutti i lavoratori alle prossime rivoluzioni industriali”, dice. “È nostro dovere comune migliorare i mercati del lavoro per guidare la crescita, attraverso la promozione di ambienti di lavoro dinamici e flessibili che possano offrire diverse opportunità occupazionali e stimolare l'innovazione”.