B20: valorizzare il ruolo delle donne

Occupazione, valorizzazione del ruolo delle donne nella società e le azioni necessarie per garantire una crescita sostenibile, soprattutto in ottica climatica. Sono stati questi i temi al centro della seconda riunione dell’International Advocacy Caucus del B20 2021, svoltasi ieri online, alla presenza di Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, di Bill Gates, co-presidente di The Bill & Melinda Gates Foundation, nonché fondatore di Breakthrough Energy, oltre a Jeff Bezos e altre personalità dell’economia mondiale. L’incontro, introdotto da Emma Marcegaglia, presidente B20 2021, e da John Elkann, presidente e ceo di Exor. Come affermato da Emma Marcegaglia, «la ripresa post-pandemia deve avere una forte impronta verde, anche per prevenire future crisi legate ai cambiamenti climatici. In quest’ottica, tutte le tecnologie disponibili per la decarbonizzazione delle nostre economie devono essere considerate, garantendo al contempo accesso sicuro all’energia pulita a tutte le comunità e migliorando l’uso sostenibile delle risorse naturali. La discussione con gli autorevoli membri del nostro International Advocacy Caucus – ha aggiunto Marcegaglia – ci conferma che siamo sulla strada giusta per indirizzare al G20 raccomandazioni concrete in vista delle scelte che attendono la comunità internazionale nei prossimi mesi, a partire dalla COP26, in vista della quale il Ministro Cingolani sta profondendo grandi sforzi», ha concluso.

«L’Advocacy Caucus del B20 – ha dichiarato John Elkann – sta coinvolgendo i migliori imprenditori e rappresentanti delle imprese mondiali su una priorità chiave della nostra epoca: promuovere il pieno accesso delle donne al mercato del lavoro, un tema particolarmente urgente – ha sottolineato Elkann – dato che sono stati i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia. Le migliori pratiche, le raccomandazioni concrete e i piani d’azione misurabili suggeriti da questo organo del B20 – ha aggiunto il presidente e ceo di Exor N.V.– integreranno lo sforzo dei gruppi di lavoro mentre ci prepariamo con ambizione e responsabilità alla riunione finale dei governi il prossimo ottobre».

