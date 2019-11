Babbo Natale ad alta quota

In Svizzera, dove convivono una molteplicità di culture, sono oltre 130 i mercatini e gli appuntamenti legati alle festività natalizie. Alcuni Cantoni iniziano i festeggiamenti in base alla liturgia cattolica romana, altri si rifanno alla tradizione protestante, mentre in alcuni sono sopravvissute usanze di origine pagana. Per festeggiare in alta quota, dal 21 novembre al 24 dicembre 2019, c’è il Montreux Noël con 170 chalet e il Villaggio di Babbo Natale sul monte Rochers-de-Naye, a 2.042 metri d’altitudine, raggiungibile con il trenino a cremagliera. Anche quest’anno Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere offrono collegamenti per le più belle città svizzere (www.montreuxnoel.com).