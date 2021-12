Babbo Natale a caccia di chip? Ecco dieci gadget che risolvono dieci problemi.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quella che oggi conosciamo come chip shortage o crisi dei semiconduttori farà sentire i suoi effetti con più forza proprio in queste festività. Questo non vuole dire che l'elettronica di consumo sparirà dalle vetrine di Natale o che non ci saranno più smartphone, lavatrici o televisori nei negozi di elettronica. Servirà fare di necessità virtù. Ecco quindi dieci gadget utili, nati per risolvere situazioni. Quello che accadrà - anzi che sta già accadendo - è che almeno in alcuni Paesi e per alcune marche, le consegne rallenteranno, alcuni prodotti saranno rimandati e ci sarà, come dicono gli esperti, una minore disponibilità di prodotto. Perché, anche se capita sempre più raramente, la tecnologia a volte rende la vita più semplice.