Bacamul, per la società dei Babini sfida della filantropia immobiliare

3' di lettura

La strategia è improntata alla valorizzazione degli asset in portafoglio per passarli alle generazioni future e si sposa al desiderio di puntare su cultura e storia italiane e alla scelta di reinvestire gli utili nelle proprietà. È una sorta di “filantropia immobiliare” la visione della famiglia Babini del gruppo Bacamul, oggi focalizzato nel settore real estate dopo una lunga storia iniziata da una conceria e passata per il gruppo Ricordi.

Il portafoglio immobiliare vanta asset retail, in centro, come il palazzo di Montenapoleone affittato ali francesi di Lvmh e oggi in ristrutturazione, ma anche l’edificio storico che ospita il ristorante Temakinho e gli stessi uffici della società a Milano in via Boccaccio, negozi a Cagliari, Genova, Palermo. «Abbiamo poco abitativo – racconta in esclusiva a Il Sole 24 Ore Carlo Babini Merlo, 44 anni, ceo del gruppo –, tra cui alcune palazzine intorno a Varese, tenute più che altro per valore affettivo, tra cui la villa del comando della Guardia di Finanza dove ci sono anche alcuni appartamenti». Asset che sono in portafoglio anche da più di 50 anni.

Loading...

La conceria di famiglia nasce prima della guerra in quel di Varese. Chiusa negli anni Novanta l’attività, pur mantenendo la proprietà degli immobili che oggi riqualificati ospitano una scuola, lascia spazio ad altre attività. E la strada verso il settore immobiliare è già stata intrapresa.

«Alla base di tutti i nostri investimenti c’è sempre la volontà di mantenere in portafoglio gli asset e valorizzarli nel tempo – dice Carlo Babini -, immobili che sono tutti concentrati sul territorio italiano. La nostra non è mai un’ottica speculativa. Non acquistiamo con l’intento di rivendere e per gli investimenti ci basiamo sulle nostre forze, mantenendo il debito a livelli minimi. I dividenti, infatti, vengono tutti reinvestiti in nuovi progetti».

Così anche l’immobile gioiello del portafoglio, quello di via Montenapoleone che ospita Lvmh (il gruppo francese si vocifera che paghi 24 milioni di canone all’anno), è in portafoglio dal dopoguerra e viene oggi rivisitato per passarlo a figli e nipoti nel miglior stato possibile. Un rapporto quello con Lvmh che viene da lontano, perché i grandi brand della pelletteria – Louis Vuitton così come Gucci, Serapian, Ferragamo, per citarne alcuni – erano clienti della conceria.