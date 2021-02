«Baci sulla Bocca»: debutta il nuovo Vermentino di Sting. Poi toccherà al rosato La tenuta Il Palagio 1530 a Sud di Firenze darà vita al bianco realizzato in edizione speciale e prodotto dall'enologo di fama mondiale Riccardo Cotarella di Gorgio dell'Orefice

Sting e sua moglie Trudie Styler (nella foto in una degustazione di vino in epoca pre Covid) hanno ottenuto buoni risultati dalle vigne impiantate nella loro tenuta a sud di Firenze

Sarà presentato il mese prossimo “Baci sulla Bocca” il nuovo Vermentino prodotto da Il Palagio 1530, la tenuta sulle colline a Sud di Firenze, di Sting e di sua moglie Trudie Styler. La residenza dove la celebre star della musica e sua moglie si sono stabiliti nel 1997 e che negli anni li ha visti impegnati a restaurare la villa e le case circostanti e dal 2002 a reimpiantare i vigneti. Da quei filari nel 2008 hanno fatto il proprio debutto sui mercati i primi vini ottenendo anche ottimi punteggi dalla critica enologica.

Adesso questo nuovo progetto, un bianco realizzato in edizione speciale e prodotto dall'enologo di fama mondiale Riccardo Cotarella. Si chiamerà “Baci sulla Bocca” e sarà disponibile dal prossimo marzo in quantità limitate ed è il primo frutto di questa nuova collaborazione.Sting e Trudie sono convinti che “Baci sulla Bocca” segnerà in realtà l'inizio di un nuovo capitolo per Il Palagio 1530. È infatti previsto che il nuovo Vermentino sarà seguito entro l'anno da un rosato e da due nuovi vini rossi.

A suggellare questo importante debutto anche un'etichetta distintiva: quella realizzata grazie al permesso ottenuto dai due coniugi inglesi di utilizzare una delle immagini più famose del fotografo Elliott Erwitt conosciuta come California Kiss del 1955. Un bacio sulla bocca appunto

«Questo Vermentino Igt annata 2020 – ha commentato Trudie Styler – è un vino spettacolare, con aromi di pesca e fiori e un sapore persistente di drupacee e gelsomino. In un momento in cui a tutti manca il contatto umano spontaneo, un sorso di Baci sulla Bocca risveglia i sensi come un caldo bacio estivo».