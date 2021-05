Back To Drive, il raduno nazionale diffuso per i possessori di Mazda MX-5

2' di lettura

Per celebrare il ritorno alla guida e alla normalità dopo mesi caratterizzati da difficoltà e limitazioni, Mazda Italia ha organizzato un evento speciale rivolto ai possessori della MX-5: il raduno nazionale diffuso “Mazda MX-5 Back to Drive” che si terrà domenica 23 maggio su tutto il territorio nazionale.



Come si svolgerà l'evento

La kermesse avrà luogo in contemporanea in tutte le regioni classificate “zona gialla” e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza governativi. Il raduno sarà seguito in diretta da Mazda Radio, la web radio di Mazda Italia che racconterà live l'intera giornata e sarà accompagnata da una diretta Facebook in cui si potranno vedere le immagini ed i video mandati dai partecipanti. Ogni regione avrà una o più destinazioni e l'itinerario si snoderà da casa del singolo partecipante fino ai panorami più suggestivi di ciascuna regione per vivere al meglio l'esperienza di guida della MX-5 sulle strade più belle d'Italia. Un ruolo speciale sarà svolto dai club MX-5 presenti sul territorio italiano: la MX-5 nei suoi oltre trent'anni di storia ha contagiato la passione di più di 15mila possessori italiani facendo nascere delle community che regolarmente organizzano raduni locali all'insegna della gioia di guidare e stare insieme.

Special guest Yamamoto, il padre della MX-5

Non mancheranno gli ospiti speciali; infatti, alle ore 12:00, quando tutti saranno giunti a destinazione, si collegherà in diretta da Hiroshima Nobuhiro Yamamoto, il celebre progettista che ha dedicato buona parte della sua carriera alla MX-5 e che per l'occasione ha disegnato uno sticker che verrà distribuito a tutti coloro che aderiranno. Le iscrizioni sono già aperte sul sito il sito backtodrive.mazda.it. e si chiuderanno giovedì 20 maggio alle ore 18:00.