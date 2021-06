Back to Nature, successo dell’arte pubblica a Villa Borghese

Come ha funzionato la prima edizione di «Back to Nature»?

La prima edizione ha avuto un enorme riscontro ma esclusivamente romano perché non ci si poteva muovere tra regioni se non per motivi di lavoro e salute. Ha inaugurato il 15 settembre 2020, con qualche mese di ritardo rispetto al calendario iniziale di aprile, in un periodo di apertura in cui un'operazione all'aperto offriva comunque più sicurezza. Hanno partecipato otto artisti con progetti nuovi o ripensati per il parco. Per esempio, abbiamo ricostruito un importante igloo doppio di Mario Merz; esposto un'opera scultorea di Davide Rivalta che dialogava a distanza con i leoni della scalinata della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; presentato un nuovo film dell'artista Nico Vascellari alla Casa del Cinema, la monumentale opera in rete metallica di Edoardo Tresoldi e un'opera inedita di Mimmo Paladino ispirata proprio alla storia di Villa Borghese. Infine c'era la mostra di Benedetto Pietromarchi al Museo Carlo Bilotti a cura di Paolo Falcone con un'installazione che incorporava alcuni alberi caduti, come in senso di rinascita, e i concerti con il Conservatorio di Santa Cecilia.

Back to Nature 2021, Michelangelo Pistoletto, Il terzo paradiso, particolare targhetta, foto Saverio Teruzzi

Gli artisti sono stati invitati a riflettere su un tema specifico?

No, però a progetto completato era chiaro che la trasparenza, declinata secondo criteri di convivenza e di riavvicinamento alla natura, accomunava molte delle opere degli artisti partecipanti. Era un minimo comune denominatore concettuale e anche di produzione. In modi diversi, le opere si mimetizzavano nel parco senza ostruire la vista. Questo elemento è rimasto anche nella seconda edizione, e offre modalità di attraversamento visivo e fisico delle opere installate. E poi c'è una curiosa tendenza a puntare verso l'alto, come nel lavoro di Leandro Erlich, o a immaginare forme ascensionali come nelle sculture di Pietro Ruffo e Marzia Migliora. Mi è sembrato un invito collettivo a riemergere da questo momento difficile.

Che feedback ha avuto dai cittadini?

Direi un feedback molto positivo. Consideri che per alcuni mesi – quando è tornato il lockdown – la prima edizione di Back to Nature è stata l'unica mostra aperta in tutta Italia, e si poteva visitare fino a mezzanotte perché non c'era ancora il coprifuoco e le opere erano illuminate. Direi che entrambe le edizioni di Back to Nature sono state, in un certo senso, adottate dai cittadini, che si preoccupano anche della conservazione delle opere. Alcuni di loro si sono organizzati per fare delle ronde diurne e notturne, e prendersi cura delle installazioni. Lo spazio occupato da Back to Nature è uno spazio vivo, condiviso.

Back to Nature 2021, Pietro Ruffo

In che modo monitorate il festival e i suoi visitatori?

Sappiamo per certo che il pubblico decuplica durante le edizioni di Back to Nature, e a dircelo è la quantità di rifiuti che gli operatori ecologici trovano nei cassonetti. Questo calcolo è possibile perché il Parco dei Daini non è un'area turistica di Villa Borghese, piuttosto lo definirei un parco di quartiere. È stato affascinante in qualche misura conoscere il numero di persone che ha transitato nell'area per effetto della mostra attraverso il calcolo del peso dei rifiuti.

E comunque la presenza di turisti era ed è ancora molto limitata....

Esatto, quindi sappiamo anche che i visitatori erano cittadini che si sono spostati per l'occasione. I numeri della prima edizione ci parlano di circa 200mila visitatori singoli transitati nel Parco dei Daini nell'intervallo di durata del festival, a fronte di 20mila visitatori singoli senza mostra nello stesso periodo dell'anno.