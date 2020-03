Badante convivente, le 36 ore di riposo settimanale si sommano alle due giornaliere Di queste, 24 devono essere godute di domenica di Stefania Radoccia

2' di lettura

Il quesito. Vorrei avere un chiarimento sulle ore di riposo spettanti a una badante convivente con l’assistito. In particolare chiedo se le 12 ore infrasettimanali possono essere distribuite come due ore al giorno per 6 giorni oppure le due ore minime giornaliere per recupero psicofosico sono aggiuntive alle 12 ore sopra menzionate. A.B. - Livorno

La risposta. Il contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico siglato da Assindatcolf all'articolo 14, rubricato «Riposo settimanale», prevede che il riposo per i lavoratori conviventi sia di 36 ore, 24 delle quali devono essere godute di domenica.



Le restanti 12 ore, invece, stando alla lettera del Ccnl citato, possono «(…) essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero (…)».

Ciò comporta, pertanto, che le restanti 12 ore debbano essere godute in una singola giornata di lavoro e non possano essere distribuite su giorni diversi della settimana.



Si rileva, inoltre, che il successivo articolo 15 stabilisce che «(…) il lavoratore convivente ha diritto a un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, a un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo (…)».