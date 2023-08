Bae System: accordo per acquisto Ball Aerospace per 5,55 miliardi di dollari in contanti

1' di lettura

Il gruppo britannico Bae Systems ha annunciato di aver accettato di acquistare le attività di Ball Aerospace da Ball Corp per circa 5,55 miliardi di dollari in contanti. Il gruppo aerospaziale e della difesa del Regno Unito ha affermato che un vantaggio fiscale netto previsto sul valore attuale di circa 750 milioni di dollari renderebbe il corrispettivo economico sottostante per l'azienda di circa 4,8 miliardi di dollari. Bae punta a chiudere l'accordo nella prima metà del 2024, dopo le consuete approvazioni e condizioni normative. La società ha affermato che l'acquisizione di Ball Aerospace, che fornisce veicoli spaziali, payload di missione, sistemi ottici e sistemi di antenne, è un'opportunità unica per rafforzare il portafoglio.

Si prevede che Ball Aerospace genererà entrate per circa 2,2 miliardi di dollari e utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento di circa 310 milioni di dollari nel 2023, ha affermato Bae. Ha inoltre un forte potenziale di crescita con un tasso di crescita annuo composto dei ricavi previsto di circa il 10% nei prossimi cinque anni e una crescita successiva. L'acquisizione sarà finanziata da una combinazione di nuovo debito e risorse di cassa esistenti.