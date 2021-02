Bagaglio smarrito: tetto di mille euro per il risarcimento, i vettori tutti corresponsabili Nei mille euro comprese anche le spese da affrontare sul posto e il danno morale. In caso di unico contratto le compagnie tenute a ristorare il danno in solido di Patrizia Maciocchi

Il tetto di mille euro, previsto come risarcimento al passeggero per la perdita del bagaglio comprende tutto: dalle spese affrontate per acquistare le cose utili al soggiorno, al danno morale. La cifra può lievitare solo se al momento dell’imbarco, pagando una tassa supplementare, il viaggiatore dichiara l’esistenza di uno speciale interesse alla consegna. In tal caso il vettore è tenuto a risarcire fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che la cifra supera l’interesse reale del mittente alla consegna.

La Convenzione di Montreal

La Cassazione (sentenza 3165) nell’accogliere sul punto il ricorso di Alitalia, ricorda anche che la Convenzione di Montreal, non preclude la possibilità, per il tribunale, di riconoscere, in linea con l’ordinamento interno, un’ulteriore somma che coincida in tutto o in parte con le spese processuali e con gli altri oneri legati alla controversia più gli interessi. La Suprema corte considera dunque eccessivo il risarcimento di 2275 euro, riconosciuto a un passeggero per lo smarrimento del bagaglio nel corso di un volo Brindisi-Roma- New York, operato da Alitalia e American Air Lines. Nel conto il viaggiatore aveva messo il denaro speso per acquistare i beni di prima necessità, per rimediare alla mancata consegna della borsa in tempo utile per il suo soggiorno nella Grande Mela: dagli abiti ai farmaci.

La corresponsabilità

Ad avviso della Suprema corte una cifra troppo alta rispetto a quanto fissato dalla Convenzione di Montreal che prevede un limite omnicomprensivo dei danni patrimoniali e morali. Un altro punto sul quale i giudici di legittimità sono d’accordo con Alitalia è la possibilità di condividere il risarcimento con American Air Lines. I giudici di merito hanno, infatti, sbagliato a respingere la domanda di manleva della compagnia italiana. Infatti in caso di trasporti messi in atto da più vettori successivi con unico contratto, questi rispondono in solido della sua esecuzione dal luogo di partenza a quello di destinazione. Nello specifico non essendo stato individuato il percorso nel quale era stata smarrita la valigia e dunque la tratta di competenza, Alitalia legittimamente chiamava in causa anche l’American Air Lines.