Baggio, l’artista del pallone che ha incantato tutta Italia

Sandro Mazzola, Roberto Baggio e il giornalista Giampiero Galeazzi al Premio Diadora, Roma, 12 gennaio 1988. (ANSA Olpix)

A proposito di luce: la prima fortuna di Roberto Baggio, detto anche “Divin Codino”, è di nascere in una bella famiglia, affettuosa e numerosa. Soldi pochi, fratelli tanti, otto per la precisione. Una famiglia molto sportiva dove papà Florindo ama il calcio, il ciclismo. La mamma, Matilde, è sportiva per forza di cose. Star dietro a tutta quella banda richiede infatti una forma fisica straordinaria. Altro che dieta e palestra! La palestra ce l’ha in casa. E chi la fa correre di più è proprio quel diavolo di un ragazzino con la fissa della palla che calcia nel corridoio di casa spaccando tutto. Del resto si chiama Roberto in onore di Roberto Boninsegna e Roberto Bottega, i due idoli calcistici di papà Florindo. Con queste premesse, non c’è da stupirsi che Roberto Baggio sia diventato Baggio.

Fenomeno già da piccolo

Era un fenomeno già da bambino. Praticamente viveva al campetto di calcio. «Chi non si presenta non giocherà mai più», c’era scritto all’ingresso. E Roberto, stimolato dall’allenatore, il fornaio di Caldogno che si chiama Zenere, diventa un’attrazione locale. Tanto che quando passa alle giovanili del Vicenza fanno la fila per andare a vederlo. “Tu sei il mio Zico” gli dice Giulio Savoini, uno dei suoi maestri.

Una carriera fulminante. A 16 anni va già in panchina in C1. Poi diventa titolare in un crescendo di interesse degli operatori calcistici. Segna e fa segnare, diverte, fa dribbling da brasiliano. Un predestinato che viene acquistato per due miliardi e 700 milioni dalla Fiorentina, più lesta della Juventus di Boniperti. Baggio ha 18 anni. Tutto sembra andare per il meglio. Ma il destino di Baggio non è una linea retta. E se ne accorge il 3 maggio 1985, due giorni dopo la firma del contratto, quando il mondo gli crolla addosso giocando contro il Rimini di Arrigo Sacchi, un allenatore che ritroverà ancora nella sua carriera.

Roberto realizza il gol del Vicenza ma poi, inseguendo in scivolata un avversario, il ginocchio destro va in pezzi: rottura del crociato e del menisco. Un trauma pesantissimo, che in quei tempi, significa quasi sempre appendere le scarpe al chiodo. Baggio viene operato in Francia dal professor Bousquet, un luminare dello sport. E qui comincia l’altra vita parallela del campione Roberto Baggio. Quella che per quasi vent’anni lo costringerà a misurarsi col dolore con la paura di non farcela. Una corsa a ostacoli che lo accompagnerà, come su un otto volante, per tutta la sua carriera che terminerà il 16 maggio 2004 allo stadio di San Siro con la maglia del Brescia contro il Milan.

Roberto Baggio riceve il “Pallone d’oro” europeo per l’anno 1993 dall’ex giocatore francese Michel Platini. (Photo by Dimitri Iundt/Corbis/VCG via Getty Images)

Ma in mezzo gli capiterà di tutto. Due scudetti (Juventus 1995 e Milan 1996) una Coppa Uefa con la Juve (1993) un Pallone d’oro e uno di Platino (1993), 205 reti in campionato e 27 in nazionale.