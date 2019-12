Baggioni: «Sperimentazione decisiva per le competenze del futuro» Il direttore del Programma 5G di Vodafone spiega come questa tecnologia cambiera il modo di fare industria. E l’importanza fondamentale della ricerca di Andrea Biondi

«Il 5G impone a tutti di lavorare in modo differente rispetto al passato. Se ne parla poco, ma proprio questo è uno degli elementi che – oltre alla componente tecnologica – rende il 5G una innovazione tanto dirompente».

Sabrina Baggioni, direttore del programma 5G di Vodafone Italia sovrintende quell’area che, nella compagnia telefonica guidata dall’amministratore delegato Aldo Bisio, rappresenta la punta più avanzata dell’innovazione all’interno della telco.

Vodafone è capofila della sperimentazione 5G a Milano promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sono stati avviati 38 progetti 5G su un totale di 41, in collaborazione con 38 partner industriali e istituzionali, nei seguenti ambiti: sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education ed entertainment, digital divide. A giugno 2019 la compagnia telefonica ha lanciato il 5G nelle prime 5 città: Milano e 28 comuni nell’area metropolitana, Roma, Torino, Bologna e Napoli, a cui seguiranno le prime 100 città italiane e principali località turistiche entro il 2021.

Del resto l’investimento monstre per aggiudicarsi le frequenze necessarie allo sviluppo della nuova rete ultraveloce è per Vodafone come per gli altri operatori alla base di una scommessa sulla quale «è importante le partecipazione di tutti: istituzioni, università, centri di ricerca, aziende». Il tutto con la consapevolezza che « ci troviamo in un momento in cui il rapporto tra la ricerca e le imprese può fare un salto di qualità: alla collaborazione nelle fasi di studio e monitoraggio della tecnologia, si aggiunge il lavoro congiunto di disegno e di realizzazione delle soluzioni applicative in campo».

Insomma un rapporto molto più stretto fra le varie componenti della “filiera”: non più operatori da una parte e “committenti” dall’altra.