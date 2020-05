Baglioni Hotels riparte dai due resort in Toscana: così teniamo alto il brand Guido Polito, ceo di una delle poche collezioni italiane con un resort alle Maldive, immagina così la vacanza 2020: sarà lenta, italiana e all'aperto di Sara Magro

La piscina del Baglioni Resort Alleluja immersa nella pineta.

Guido Polito, ceo di una delle poche collezioni italiane con un resort alle Maldive, immagina così la vacanza 2020: sarà lenta, italiana e all'aperto

3' di lettura

Guido Polito, ceo di Baglioni Hotels, una delle poche collezioni di lusso al 100% italiane con un resort alle Maldive, racconta come ha pensato la ripresa: sarà lenta, italiana e all'aperto.



Come sarà l'estate italiana 2020?

Sarà un'estate molto complicata per noi albergatori in quanto dovremo adattare i nostri standard di accoglienza ai nuovi protocolli di sicurezza senza far perdere ai nostri clienti l'emozione del viaggio. Inoltre purtroppo il Governo non ha ancora sciolto molti dubbi su come ci si potrà muovere, rallentando ulteriormente le prenotazioni.



Guido Polito, CEO di Baglioni Hotels & Resorts, gruppo italiano dell'ospitalità di lusso. Nell'estate 2019 hanno inaugurato anche il primo resort all'estero, alle Maldive

Aprire o non aprire: questo è il dilemma...

Con coraggio ho deciso di riaprire il 3 luglio le due strutture di Punta Ala, in Maremma Toscana, dove ho passato la mia infanzia e dove mi piace sempre trascorrere momenti di relax con la mia famiglia. Sono il Baglioni Resort Cala del Porto, membro di Leading Hotels of the World, e il Baglioni Resort Alleluja, un complesso di eleganti appartamenti con spiaggia e parcheggi privati, piscina, campi da tennis. Rispettiamo le linee guida dell'Oms, aumentando ulteriormente gli standard igienici e la frequenza delle sanificazioni. Per rispettare il distanziamento nelle aree comuni - spiagge, Spa, ristoranti e caffè - abbiamo ridotto il numero di ospiti, lasciando più spazio per godersi la sospirata vacanza.



Come vanno le prenotazioni?

Come tutti, abbiamo avuto molte cancellazioni e poche prenotazioni. Negli ultimi giorni però notiamo una crescita interessante di richieste, anche se naturalmente, siamo ben lontani dai livelli di occupazione del 2019. Per l'estate puntiamo sul mercato italiano, su quello europeo per l'autunno e su quello americano all'inizio del 2021.



L'entrata del Baglioni Resort Alleluja, un complesso di appartamenti con spazi indipendenti a Punta Ala, in Toscana. A Punta Ala si trova anche il Baglioni Resort Cala del Porto

Secondo lei, la pandemia ci ha tolto la voglia di viaggiare?

Assolutamente no, anzi tutti noi abbiamo una gran voglia di tornare a vivere le emozioni di un viaggio. Anche in momenti difficili come questo dobbiamo farci guidare dall'immaginazione e continuare a sognare nuove avventure.