Bagni d'estate al laghetto dell'Accesa a Massa Marittima

La Maremma toscana evoca in molti ricordi di vacanze al mare sulle spiagge che da Follonica arrivano all'Argentario, di cavalcate lungo il litorale costellato da boschi di macchia mediterranea e di escursioni nell'entroterra dove abbondano vigneti e oliveti e tracce di un passato medioevale. Ed è questo lo scenario che caratterizza il territorio nei dintorni di Massa Marittima, dove trova posto il Geoparco (patrimonio Unesco) delle Colline Metallifere. Il richiamo delle acque dolci legato a Cittaslow è il laghetto dell'Accesa, a 9 km dalla cittadina, un ambiente naturale protetto dalla legge regionale toscana che si estende per soli 14 ettari con una profondità massima di 50 metri e luogo di interesse storico perché sulle sue sponde si sono trovati i resti di un insediamento etrusco originario del VII - VI secolo a.C. composto da cinque quartieri abitativi e altrettante necropoli. La sua particolarità? Il fondale di sabbia chiara e le sorgenti sotterranee che rendono l'acqua trasparente e particolarmente invitante per un bagno in estate e la possibilità di passarvi una giornata fra la piccola spiaggia e le aree attrezzate per il picnic circondate da un fitto bosco di querce e lecci.

