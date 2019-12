Bagni di Pisa, in Toscana per sentirsi come principi e principesse

Un palazzo incantato che al suo interno contiene piscine e fonti termali così come quando è stato costruito nel 1743 per Francesco Stefano di Lorena, Granduca di Toscana. Un luogo dove sentirsi principi e principesse anche per un breve soggiorno, soprattutto con i bambini, ai quali sono dedicati percorsi e trattamenti curiosi. Girovagare per le stanze del palazzo tra soffitti affrescati, arredamenti sontuosi e giardini fioriti, oppure fare rotta sulle sale delle piscine termali. Ogni angolo è una scoperta.

Qui si possono affrontare un piano alimentare personalizzato, esercizio fisico, terapia termale, tecniche di rilassamento.

Le acque termali delle sorgenti sono solfato- calcico-magnesiache e sgorgano in superficie a 38° C. Vengono utilizzate per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di molte patologie croniche e degenerative dall'apparato muscolo-scheletrico, respiratorio, cutaneo e gastro-enterico.

Fiore all'occhiello del resort le diverse piscine termali interne ed esterne, il percorso termale Bioaquam, con idromassaggi, il Bagno di Minerva, vasca dall'acqua non termale caratterizzata da forti getti d'acqua idromassaggio, il Thalaquam per un bagno rilassante in acqua con soluzione salina, sauna e bagno turco.

Diversi i trattamenti, alcuni anche ideati per i bambini. Tra questi il massaggio al cioccolato per genitori e figli, della durata di 25 minuti, ma anche il massaggio rilassante in coppia accompagnato da cocktail e frutta.

Per le mamme il trattamento antiageing luxury si basa su una formulazione “nanomerizzata” che permette al prodotto di essere veicolato nell'epidermide in modo immediato. La maschera bicellulare

con acido ialuronico, vit E, fosfolipidi del caviale e coenzima Q10 punta a dare alla pelle un effetto tonificante ed elasticizzante.

www.bagnidipisa.com