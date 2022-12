Bagni termali e Bio Spa all’Aqualux Hotel Spa Suite & Terme di Bardolino

Per una pausa rigenerante si può optare anche nel caratteristico borgo di Bardolino sulla riva veronese del Lago di Garda per Aqualux Hotel SPA Suite & Terme, sinonimo di AquaExperience, con piscine termali, interne ed esterne, getti d’acqua, idromassaggi e aero massaggi: grazie alle proprietà dell’acqua che scaturisce da una profondità di oltre 300 metri ed è ricca di calcio, magnesio e bicarbonati, la sensazione di generale ben essere e relax è immediata così come i benefici per la pelle. A completare l’unicità della struttura, i 100 mq dell’AquaSpa & Wellness dedicati alla bellezza con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una Private SPA, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore. Tra le proposte più originali ci sono anche quelle della Bio SPA in tema di “Benessere Sostenibile”. Si tratta di rituali che utilizzano alcuni selezionati ingredienti scelti, anche nel rispetto della stagionalità, tra i tanti preziosi che il territorio offre o che vengono prodotti dalle aziende agricole della zona senza ricorrere a fertilizzanti o pesticidi. Come Zucca Visage che celebra la regina degli ortaggi invernali, o My Melograno che vede protagonista un altro super food di stagione. Qui, dove è senza alcun dubbio la natura a farla da padrona anche l’offerta enogastronomica è all’altezza della miglior tradizione italiana.

