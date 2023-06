Bagno a Cala dell'Elefante

C'è un elefante che spunta all'orizzonte. E non si tratta di un fenomeno di pareidolia: la falesia di Cala Levante è proprio assai somigliante a un pachiderma di roccia che tiene la proboscide teneramente in acqua. Camminare da questa baia scoperta per primo dal cantante Sergio Endrigo che eresse una casa di fronte al suo mare sino a quella di Levante, sull'altro versante, vuol dire bearsi di viste paradisiache su faraglioni e anfratti. Ci si tuffa dai moli in legno, si mangia il pesce sulle terrazze del Ristorante Le Cale, si dorme al Pantelleria Dream inebriati dai profumi del suo lussureggiante parco.

9/11 11/11 Menu