Baidu avvia test di robotaxi nella Cina centrale

1' di lettura

Il gigante cinese di internet Baidu ha ricevuto il via libera dal governo locale di Changsha, la capitale della provincia di Hunan nella Cina

centrale, per testare il servizio di robotaxi a guida autonoma. Baidu ha ricevuto 45 targhe di prova per i suoi veicoli ha confermato la società. La Cina sta testando veicoli autonomi in diverse località, ma è la prima volta che i test sono autorizzati per il trasporto di passeggeri. La città ha designato 135 km di strade aperte e 100 km di autostrada come aree di prova. Baidu ha confermato che i suoo robotaxi avranno anche operatori umani di sicurezza.