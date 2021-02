Baidu lancerà una elettrica cinese Geely a guida autonoma entro tre anni Due colossi cinesi si uniscono per lo sviluppo di un'auto elettrica e con inedite tecnologie di guida assistita

1' di lettura

Baidu e Geely insieme per la realizzazione di un veicolo elettrico. Secondo quanto dichiarato in una call con gli investitori dal fondatore e Ceo di Baidu Robin Li, il colosso cinese di internet lancerà il primo veicolo elettrico a guida autonoma con il partner connazionale Zhejiang Geely Holding group (al quale tra gli altri appartiene anche Volvo) entro i prossimi tre anni.

Le due aziende hanno annunciato il mese scorso la costituzione di una joint venture per sviluppare veicoli 100% alla spina in grado di sfruttare la tecnologia di guida autonoma di Baidu e la prima architettura Ev open source di Geely. La partnership sta procedendo bene secondo il Ceo di Baidu, Li, che ha dichiarato che le parti hanno già stabilito il Ceo dell'azienda ed il marchio del nuovo veicolo. Nelle intenzioni di Li il veicolo diventerà un prodotto di riferimento utile a convincere altre case automobilistiche cinesi ad adottare la tecnologia di guida autonoma made in Baidu. Infatti, la maggior parte degli Oem (original equipment manufacturer) tradizionali tende ad aspettare che qualcun altro adotti la tecnologia più recente. Questo è il motivo per cui è stato deciso che è giunto il momento di costruire un veicolo di riferimento per mostrare quanto sia valida la tecnologia di guida autonoma firmata Baidu.



