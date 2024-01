Baidu scivola in Borsa sul sospetto di collaborazioni con l’esercizo cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

E’ stata sufficiente l’ombra di un sospetto per far scivolare in Borsa il titolo di Baidu, che ha perso oltre 11,5% sulla piazza di Hong Kong. L’indiscrezione, riportata dal newspaper South China Morning Post che cita un paper accademico di un’universià legata alla divisione cyberwar dell’Esercito di liberazione del popolo cinese, indica che la sua piattaforma Ernie AI sia collegata alla ricerca militare cinese sull’intelligenza artificiale. Rumors che è stato smentito dalla stessa società, che ha sottolineato di non avere alcuna collaborazione in atto con gli autori del paper ed ha tenuto a precisare: «L’azienda si impegna a gestire i prodotti e le attività correlati all’AI nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle migliori pratiche aziendali».

L’indiscrezione

Dal resoconto del South China Morning Post emergerebbe come la Forza di Supporto Strategico dell’Esercito di Liberazione del Popolo - che sovrintende alla guerra cibernetica - ha stabilito un «collegamento fisico» tra la propria piattaforma di intelligenza artificiale e Ernie di Baidu.

Il collegamento fra la società e il PLA solleva preoccupazioni sul fatto che come reazione Washington potrebbe considerare l’imposizione di sanzioni per ridurre tale collaborazione, nell’ambito delle rivalità fra i due Paesi a livello economico e geopolitico. Al momento, però, non è chiaro che cosa questo presunto collegamento a Baidu comporti.

«C’è la preoccupazione per eventuali sanzioni su Baidu, ovviamente, dopo la notizia sui suoi legami militari. Si teme che il governo degli Stati Uniti possa annunciare misure per colpire Baidu» ha commentato con Bloomberg Steven Leung, direttore esecutivo di UOB Kay Hian Hong Kong, aggiungendo: «Il sentimento complessivo sulla Cina è debole e i timori sul rapporto Usa-Cina sono ancora intensi, così gli investitori vendono prima ancora di conoscere i dettagli, non importa se la notizia sia vero o meno».

Ernie

Baidu nel 2023 ha debuttato nell’intelligenza artificiale con Ernie - la prima risposta del Paese a ChatGPT di OpenAI - ponendosi fra le società all’avanguardia nella corsa frenetica allo sviluppo di questa nuova tecnologia a livello nazionale, tanto da aver raggiunto leader tecnologici come Tencent Holdings e Alibaba Group Holding nella ricerca e sviluppo.