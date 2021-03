Bailey (Bank of England): «Sulla strada dei tassi non seguiremo la Bce»

4' di lettura

Da tre secoli, l’imponente e severa facciata del palazzo-fortezza, nel crocicchio di strade che forma Threadneedle, a Londra, ospita la Bank of England . Anche dietro le alte mura che proteggono la banca regna il silenzio: tutti lavorano da casa. L’8 marzo, però, c’è un ospite d’eccezione: il governatore Andrew Bailey è in ufficio. «È la prima volta che vengo da quando è scoppiato il Covid», spiega, indossando una camicia immacolata con cravatta, senza giacca. Il 61enne Bailey, ex capo della Fca...