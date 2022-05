Bakel punta sulla tecnologia 3D e sui mercati americano ed europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Innovazione tecnologica ed espansione all’estero sono le strategie di crescita di Bakel, marchio italiano di skincare controllato da Culti Milano - società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, quotata al segmento Euronext Growth Milan, che nel 2021 ha registrato ricavi per 21 milioni di euro e un Ebitda di 5 milioni - che durante la Milano Beauty Week ha presentato la Bakel 3D Technology, una formulazione di nuova concezione. Per la prima volta, sono state applicate tecnologie di trasformazione per realizzare un reticolo tridimensionale solido in cui la forma è anche la sostanza cosmetica.

Micronastri di acido ialuronico (HA) - un ingrediente noto in grado di garantire idratazione e riduzione delle rughe - sono realizzati, grazie a un processo che sfrutta la polarizzazione delle molecole, e vengono assemblati in reticolo tridimensionale solido che si scioglie a contatto con l'umidità della pelle. Il risultato è Jalu-3D.

Il processo di produzione avviene in un ambiente in condizioni di sterilità, quindi di totale assenza di qualsiasi tipo di contaminazione; il packaging primario è rappresentato da un supporto di materiale interamente bio-compostabile, che a seguito alla sua degradazione si trasforma in materiale organico.

Quasi 3 milioni di euro è stato l’investimento totale in R&D per la creazione della nuova tecnologia, il lancio sui diversi mercati europei e l'implementazione della nuova struttura Usa. Sette gli anni di studio, ricerca e applicazione, condotti interamente in Italia in collaborazione con Consorzio Futuro in Ricerca, Università di Ferrara e Università di Padova.

La nascita di 3D Technology coincide con l'ingresso nel mercato americano e la nascita di Bakel Corporation che si avvale di una strategia digitale Direct-to-consumer che si interfaccia direttamente con il consumatore finale. Lo shopping da smartphone è assistito da un'intelligenza digitale, realizzata con Perfect Corp che identifica le zone del volto in cui applicare Jalu-3D.