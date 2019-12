Balbinot (Allianz): «Siamo pronti alla sfida in Asia» Parla Sergio Balbinot, membro del management board globale del gruppo. Creata la holding cinese per fare dei Paesi asiatici un nuovo pilastro dopo Europa e Usa di Laura Galvagni

La Cina, ma più in generale l’Asia, come futuro pilastro di Allianz. La trasformazione, come mantra per anticipare i cambiamenti. E la digitalizzazione, per semplificare e rendere più efficiente, l’approccio al cliente. Sergio Balbinot, 61 anni, cultura poliglotta, dal 2015 è membro del management board globale del colosso tedesco e responsabile dei mercati Insurance dell’Europa Occidentale e Meridionale e di tutta l’area Asia Pacific, e in questo colloquio con Il Sole 24 Ore ha messo a fuoco le sfide che attendono la compagnia assicurativa, 93 miliardi di capitalizzazione e oltre 11 miliardi di risultato operativo a fine anno. Con una convinzione: «L’M&A classico rimarrà e assisteremo a una nuova fase di consolidamento» nel settore assicurativo. Settore che, sul piano regolamentare, nel 2020 dovrà anche definire i possibili cambiamenti di Solvency. E a riguardo il manager, tra i più apprezzati a livello internazionale nel mondo delle polizze, è consapevole che la declinazione pratica della normativa ha evidenziato i limiti del mark to market per un business che opera con logiche di lungo termine. Per questo andranno «pensati dei meccanismi anticiclici».

Siete stati i primi in assoluto a ricevere l’approvazione della China Banking and Insurance Regulatory Commission per costituire una holding assicurativa interamente a capitale straniero. Un traguardo importante, come ci siete arrivati?



La holding è senza dubbio una parte importante nella nostra strategia “cinese”. È un paese che ha una demografia pazzesca, con una classe media che si sta arricchendo velocemente ma con un tasso di penetrazione sul piano assicurativo 10 volte inferiore a quello delle più importanti economie occidentali. È un’area che offre grandi opportunità ma al tempo stesso è un mercato altamente complesso e polarizzato. Basti pensare che nel vita il 60% dei premi e il 90% degli utili sono in mano alle prime cinque compagnie e nel danni non è diverso, anzi: le cinque big hanno il 75% dei premi e il 110% dei profitti. Quando si parla di Cina, diventa dunque chiave capire come e dove posizionarsi.

E Allianz come ha scelto di muoversi?

Sulla Cina mi ero proposto tre obiettivi: avere una piattaforma per entrare nei settori di business in cui non siamo ancora presenti; trovare un partner strategico nella digital insurance; costruire un punto d’osservazione privilegiato per capire al meglio le trasformazioni del mercato. La nuova holding Allianz China, che ci ha dato grande visibilità e credibilità fuori e dentro il paese, ci serve come piattaforma per entrare in tempi brevi in quei segmenti di business ancora non presenti in portafoglio, oggi focalizzato su vita, danni e per una piccola quota sulla salute. Diversamente siamo assenti nell’insurance asset management, nelle pensioni, nel brokerage, nella riassicurazione e nel credit insurance. L’insurance asset management, per esempio, oggi in Cina vale 15 mila miliardi di renminbi ma in 10-15 anni potrebbe arrivare a 120 mila miliardi (circa 15 mila miliardi di euro, ndr). E come Allianz possiamo cavalcare quest’opportunità anche con il supporto delle nostre Pimco e Allianz Global Investors.