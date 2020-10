Balbuzie, capitali impact e tecnologia per Vivavoce Il centro medico per la balbuzie mette a punto un metodo di riabilitazione e guadagna la fiducia della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore di A.Mac.

Soluzioni tecnologiche e capitali impact: cresce Vivavoce, un centro medico con sei sedi in Italia specializzato nella cura della balbuzie e dei disturbi legati al linguaggio. Il centro, fondato Giovanni Muscarà, ha messo a punto un metodo riabilitativo scientificamente dimostrato a livello internazionale che si avvale di un software e di un’app. Ora Il centro cresce grazie all’investimento in equity di 200mila euro della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing.

Giornata mondiale della balbuzie

Il 22 ottobre, giornata mondiale della balbuzie, Vivavoce diffonde i dati del fenomeno: in Italia la balbuzie interessa circa un milione di persone (1,7% della popolazione), di cui 150mila minori, con maggiore incidenza sul sesso maschile. I Disturbi Specifici del Linguaggio riguardano invece 570mila bambini, mentre quelli legati all’apprendimento ne colpiscono oltre 250mila. Eppure sono oltre 18 i mesi di attesa nelle strutture pubbliche per la diagnosi e il trattamento di tali disturbi, che espongono i bambini in media 3 volte di più al rischio bullismo e comportano negli adulti maggiori probabilità (circa il 23% in più della media) di non trovare lavoro .

Un fenomeno ampio e complesso che tende a manifestarsi solitamente a partire dai 33 mesi di vita – regredendo naturalmente entro i 6 anni nell'88% dei casi - e che dal 2011 rappresenta la sfida di Giovanni Muscarà, siciliano di origine, che ha deciso di scommettere sul suo sogno: aiutare le persone balbuzienti come lui. È diventato il fondatore di Vivavoce, il centro medico nato inizialmente a Londra con il nome di International Stuttering Centre (Isc), presente in Italia con 6 sedi (Milano, Udine, Bologna, Caserta, Roma e Catania), e specializzato nella cura della balbuzie e dei disturbi legati al linguaggio.

La riabilitazione

Il Centro Medico Vivavoce è specializzato nella diagnosi e riabilitazione di tutti i disturbi legati alla voce, e rappresenta in particolare si occupa della cura della balbuzie. «Abbiamo sviluppato un percorso di trattamento riabilitativo altamente innovativo, basato sul metodo MRM-S (Muscarà Rehabilitation Method for Stuttering) svolto da un'équipe multidisciplinare di professionisti. L'MRM-S è oggi dimostrato scientificamente, grazie ad un progetto che ha trovato ampio riconoscimento da parte della comunità scientifica internazionale» spiega Muscarà, che ha lasciato la sua carriera a Londra per dedicarsi al progetto. Il metodo non si limita a insegnare rimedi per evitare la balbuzie (prolungamento di suoni, iperarticolazione e cantilene) o ad affrontare il problema esclusivamente dal punto di vista psicoemotivo, ma prevede un lavoro di rieducazione della persona nella sua totalità e unicità, dal controllo del singolo movimento necessario a produrre un fonema, alla gestione del linguaggio in un contesto di ansia e di stress.

La tecnologia a supporto

«La peculiarità del nostro metodo - aggiunge - risiede anche nell'approccio che integra al percorso frontale con il paziente l'utilizzo della tecnologia e della telemedicina» aggiunge Muscarà. Due sono gli applicativi utilizzati a supporto della riablitazione: Riablo® e la strumentazione di Biofeedback.