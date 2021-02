Baldinini: «La riscossa dal Covid arriva da diversificazione e mercati orientali»

I social sono divenuti uno strumento imprescindibile per costruire un dialogo con il consumatore oltre a esprimere i valori di brand. Abbiamo incrementato i nostri investimenti sul canale, realizzando contenuti ad hoc per i diversi social, da Instagram a VKontakte, social di eccellenza per i mercati dell'Est Europe.

Quanto ha aiutato l'e-commerce? Eravate pronti o avete aumentato gli investimenti e/o internalizzato piattaforme e logistica?

L'e-commerce ha sicuramente aiutato, ma non ha compensato quanto perso con i punti di vendita fisici. Eravamo abbastanza pronti (in queste situazioni non lo si è mai abbastanza) ma abbiamo anche deciso di aumentare gli investimenti anche se non in modo proporzionale ai risultati ottenuti. Strutturalmente eravamo già organizzati con una logistica interna che ci ha fortemente aiutato a mantenere dei livelli di servizio elevati e questo ci ha molto supportati.

Quanto ha pesato l'impossibilità di incontri B2B in presenza (fiere, congressi, showroom…)?La versione virtuale di questa modalità di presentazione delle collezioni può bastare?

Per noi è stata davvero molto limitante sia dal lato business che relazionale. Non sono tra i tifosi più accaniti delle digital conference o delle digital showroom. Credo che nel nostro settore sia ancora fondamentale la relazione e in confronto fisico tra aziende e distributori o buyers. La versione digitale delle presentazioni non valorizza al meglio il lavoro creativo e di qualità che le aziende italiane della moda sono in grado di portare al consumatore.