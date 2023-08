Baldur’s Gate 3 è un atto d’amore assoluto per tutti gli appassionati di giochi di ruolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ogni Dungeon Master che si rispetti sa che il segreto è quello di non dare punti di riferimento, indizi e abbondare nei dettagli. Se amate Dungeons and Dragon, il fantasy e i giochi di ruolo Baldur's Gate è il videogioco che stavate aspettando. Parliamo di un capolavoro che potrebbe diventare a sorpresa il gioco dell'anno scalzando un miracolo di perfezione come Zelda. L'illusione è quella di avere un Dungeon Master umano, acuto e ironico in un gioco di ruolo per computer. Lo dico subito: c'è da perderci la testa.



Come è fatto

Come i suoi predecessori, Baldur’s Gate 3 si svolge nell’ambientazione dei Forgotten Realms di Dungeons and Dragons. A differenza di quei titoli precedenti questa avventura utilizza il set di regole di D&D della quinta edizione. La creazione del personaggio vi porterà via un sacco di tempo se siete dei fanatici delle personalizzazioni. Oppure potete andare dritti e scegliere di vivere la storia attraverso gli occhi di uno dei cinque personaggi (Astarion, Lae'zel, Gale, Shadowheart e Wyll .

Loading...

La storia.

Meglio sapere il meno possibile. Sappiate solo che ti sveglierai intrappolato in all’interno di una specie di Nautilus volante dotato di tentatocoli e pilotato telecineticamente da orrori con la faccia di calamaro noti come Mind Flayers. Loro sono i cattivi. E qui mi fermo.

Cosa ci è piaciuto

Viaggi, attraversi enormi mappe, combatti, saccheggi, raccogli nuovo equipaggiamento e sali di livello. Volendo puoi innamorarti. Le storie da esplorare tue e dei tuoi compagni sono tutte ben scritte e ricche di retroscena finalmente divertenti. Alcuni degli incantesimi sono esilaranti. Ma quello che è piaciuto davvero a un giocatore di Gdr come chi sta scrivendo è una sensazione a tratti fastidiosa di inaspettato. Mi spiego meglio: dopo alcune centinaia ore di gioco a questo genere di videogiochi non dico che le trame siano tutte uguali ma alcune dinamiche di ripetono, i dilemmi morali che affronti sono un po' tutti uguali. Baldur's Gate ti toglie il tappeto da sotto i piedi. L'effetto è quello di perdere a tratti il controllo di quello che sta succedendo. Ed è davvero bellissimo.

Baldur's Gate, le immagini Photogallery6 foto Visualizza

Cosa non ci è piaciuto.

Mettetevi comodi perché il gioco va giocato senza avere fretta e senza isterismi da completista. Sono talmente tante le apparenti variabili narrative ed è così densa la scrittura che dovete rinunciare alle certezze della solita avventura lineare che si risolve un alcune decine di ore. Non è così.