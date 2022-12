Balenciaga fra Kanye West e l'adv sotto accusa

Sul finire dell'anno uno dei marchi più di successo del gruppo Kering, grazie alla visione del suo direttore creativo Demna, viene colpito da due vicende complicate: la prima, il burrascoso rapporto con Kanye West, che pure aveva aperto la sfilata della collezione PE 2023, interrotto in ottobre a seguito di dichiarazioni controverse dell'artista; la seconda, le aspre critiche per la campagna con protagonisti bambini, accusata di avere toni pedopornografici. Adidas avrebbe interrotto la collaborazione con la maison, che non parteciperà alla settimana della haute couture di Parigi a gennaio.

