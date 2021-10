Ballottaggi: alle 12 ha votato il 9,7% degli elettori. Le sfide principali a Roma, Torino e Trieste

Ascolta la versione audio di questo articolo

Ballottaggi al via per l’elezione dei sindaci in tutti quei Comuni che non hanno espresso un vincitore al primo turno: alle ore 12 ha votato il 9,7% degli elettori secondo il dato sull’affluenza diffuso dal ministero dell’Interno (63 Comuni su 63,) a fronte del 12,47% registrato due settimane fa. Ed ecco l’andamento nelle 15 Regioni, oltre al Friuli Venezia Giulia, interessate dalla consultazione: Abruzzo al 10,34% (13,84% al primo turno), Basilicata al 8,87% (10,72%), Calabria all’8,79% (13.32%), Campania al 9,93% (14,74%), Emilia-Romagna all’11,98% (13,85%), Lazio al 9,61% (12,2%), Liguria al 13,14% (16,21%), Lombardia all’11,26% (12,31%), Marche al 9,87% (12,85%), Molise all’11,41% (13,74%), Piemonte all’8,74% (9,9%), Puglia al 10,62% (12,68%), Toscana al 10,8% (12,62%), Umbria all’8,72% (11,81%) e Veneto al 12,55% (14,56%).

I Comuni interessati dal ballottaggio

Protagonisti di questa tornata sono 5 milioni di elettori chiamati a esprimere la propria indicazione di voto. Le sfide più attese riguardano tre grandi città (Roma, Torino e Trieste) dove il centrosinistra prova a consolidare l’affermazione già messa a segno al primo turno. Tra i 65 Comuni al ballottaggio ci sono anche sei capoluoghi di provincia: Latina, Savona, Varese, Benevento, Caserta e Isernia. Il 24 ottobre, invece, si voterà in Trentino Alto Adige (Merano e Brentonico). In Sardegna (Capoterra) e Sicilia (Canicattì, Rosolini, Porto Empedocle, San Cataldo, Favara, Adrano, Vittoria, Lentini) oltre a domenica 24, si voterà anche lunedì 25. La consultazione elettorale odierna proseguirà fino a lunedì 18 ottobre: si potrà votare fino alle ore 23 di domenica 17 ottobre e dalle ore 7 alle 15 di lunedì.

Come si vota

Gli elettori troveranno una scheda azzurra con i nomi e i cognomi dei due candidati alla carica di sindaco interessati dal ballottaggio inseriti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L'elettore, con matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo. Non è ammesso il voto disgiunto. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto, nel turno del ballottaggio, il maggior numero di voti. Per chi avesse necessità di rinnovare la tessera elettorale, è bene ricordare che gli uffici elettorali sono aperti dalle 9 alle 18 nei due giorni antecedenti alla data della consultazione e, nei giorni del voto, per tutte le operazioni di consultazione

Il significato politico della consultazione

Lunedì, a urne chiuse, i partiti tireranno i loro bilanci. Ed è chiaro che questa consultazione aiuterà a capire quale futuro attende l'asse giallorosso tra Pd e M5S, puntellata da Enrico Letta e Giuseppe Conte, e quale sarà il destino della coalizione di centro-destra dove la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni proverà a sfruttare l’eventuale esito positivo del voto per consolidare la sua leadership all’interno dell’alleanza. Sul voto e sui risultati finali, aleggia comunque lo spettro dell'astensione che potrebbe sconvolgere diversi equilibri politici.

Le sfide principali

Le sfide principali riguardano Roma, Torino e Trieste. Nella capitale, dove alle 12 ha votato il 9,39% degli elettori (era l’11,89% al primo turno) la corsa alla poltrona di primo cittadino è tra Enrico Michetti, candidato del centrodestra in quota Fratelli d'Italia e in vantaggio al primo turno, e Roberto Gualtieri, esponente Dem sostenuto dal centrosinistra. A Torino, il rush finale con l’affluenza alle 12 pari all’8,74% (9,9% al primo turno) coinvolge Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra e Paolo Damilano, sostenuto dal centrodestra. Mentre, a Trieste, si sfidano il sindaco uscente Roberto Dipiazza, candidato del centrodestra, e Francesco Russo, sostenuto dal centrosinistra.