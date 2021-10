Ballottaggi, il centrosinistra vince a Roma e Torino con Gualtieri e Lo Russo. Il centrodestra tiene solo Trieste

Nella capitale Gualtieri batte Michetti

«Sarò il sindaco di tutte le romane, di tutti i romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare». Così Roberto Gualtieri, in una dichiarazione al suo comitato ha commentato la vittoria. A Roma alla vigilia il centrosinistra era fiducioso, anche se Enrico Michetti partiva con 3 punti di vantaggio su Roberto Gualtieri: 30,14% contro 27,03%. Nella Capitale, a far sperare il centrosinistra erano state le dichiarazioni di voto in favore di Gualtieri arrivate dal leader del M5s, Giuseppe Conte, e da Carlo Calenda che, da candidato sindaco, al primo turno ha ottenuto quasi il 20% (19,81%). Nessun endorsement, invece, dalla sindaca uscente, Virginia Raggi.

A Torino vince Lo Russo contro Damilano

Anche Torino è stata portata via al M5s e pure nel capoluogo piemontese non ci sono stati né l’apparentamento Pd-M5s né una dichiarazione di voto della sindaca uscente Chiara Appendino. A rassicurare il centrosinistra era già stato l’esito del primo turno: il suo candidato Stefano Lo Russo aveva ottenuto quasi cinque punti in più (43,86%) di quello del centrodestra, Paolo Damilano, candidato di Torino Bellissima e del centrodestra che si era fermato al 38,9% due settimane fa.

A Trieste vince Dipiazza

Roberto Dipiazza è, per la quarta volta, sindaco di Trieste. Candidato del centrodestra, ha vinto il ballottaggio contro il candidato del centrosinistra, Francesco Russo, autore tuttavia di una incredibile rimonta. Russo partiva da quasi 16 punti di svantaggio. La città è stata interessata negli ultimi giorni dalla protesta dei lavoratori del porto contro il green pass obbligatori per i luoghi di lavoro. Al Porto la protesta è andata avanti mentre si votava e nelle ultime settimane erano state diverse e partecipate le manifestazioni no vax e no pass in città. In concomitanza con l’ultimo giorno di campagna, il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è stato punto di incontro per migliaia di manifestanti contro il green pass.

A Varese confermato il centrosinistra

A Varese confermato il primo cittadino uscente Davide Galimberti, candidato dal centrosinistra in una coalizione che comprende anche M5s. In vantaggio già al primo turno (con il 48% delle preferenze) Galimberti si attestebbe al 53,1% mentre l’avversario di centrodestra, il leghista Matteo Bianchi è al 46,9%. Una sconfitta, quella di Varese, soprattutto per la Lega, visto che qui è stato fondato il movimento e che queste terre hanno dato i natali, non solo al padre del Carroccio, Umberto Bossi, ma anche al governatore lombardo Attilio Fontana, ad alcuni dei ministri di punta della squadra leghista del governo Draghi (Giorgetti e Garavaglia), oltre che all’ex ministro e presidente della Lombardia, Roberto Maroni, sul quale inizialmente aveva puntato il centrodestra per riprendersi la città, poi costretto a fare un passo indietro per motivi di salute

Savona torna al centrosinistra

Savona torna al centrosinistra dopo cinque anni di governo del centrodestra. Dopo lo scrutinio di 51 sezioni su 61 l’avvocato Marco Russo ha il 62,2% dei voti contro il 37,8 dell’ex primario dell’Ospedale San Paolo Angelo. Russo è stato sostenuto da lista Articolo Uno-Partito Democratico, Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra per Savona. Su Schirru puntava il presidente della Regione Giovanni Toti con la lista Toti per Savona, con Lega Salvini Liguria, Fratelli d’Italia, Lista civica Schirru, Andare Oltre, Forza Italia e Unione di Centro. A Savona non correva la sindaca uscente uscente Ilaria Caprioglio, che aveva vinto cinque anni fa sostenuta da una maggioranza di centrodestra.