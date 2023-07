Ballyfin Demesne, Contea di Laois

Una casa tardo georgiana riccamente arredata, il 5 stelle Ballyfin è degno di nota anche per la sua posizione ai piedi delle Slieve Bloom Mountains. Il suo mix di fascino antico e servizi all’insegna della qualità assoluta dell’hôtellerie contemporanea lo rendono la soluzione perfetta per donarsi un momento regale, lontano dalle rotte più battute. A renderlo memorabile concorrono diverse sale per trattamenti welless e una piscina coperta. Da segnare in agenda per pianificare un soggiorno, i particolari pacchetti gourmet. Anche per questa dimora, situata nell’Ireland’s Ancient East, protagonista è la natura incontaminata e in particolare un luogo amato da trekker e ciclisti, come le Slieve Bloom Mountains, ricche di percorsi ad anello ben segnati, di strade tranquille e di sentieri forestali, nonché di una bella varietà di pendii. Zona costituita da foreste e da particolari aree di palude, ricche di fauna e flora, intervallate da valli nascoste di grande fascino, queste montagne sono il luogo perfetto per gli amanti della natura.

