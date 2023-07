Ballynahinch Castle, Contea di Galway

Il principesco Ballynahinch Castle, vincitore di numerosi premi, è uno dei punti di riferimento per l’ospitalità upscale della Wild Atlantic Way. L’edificio risale al XVII secolo e vanta splendide camere con una vista mozzafiato sui boschi e sul fiume Owenmore. Se si vuole un po’ di ritmo urbano, il viaggio di un’oretta verso Galway vale la pena, concentrandosi magari sulle ostriche, specialità della zona. Per un’esperienza di gusto straordinaria, da affiancare a quella del ristorante Owenmore ospitato dal castello e segnalato da Michelin, vale la pena regalarsi lo stellato Aniar (che vuol dire da ovest). Gli ingredienti sono tutti localmente atlantici, alcuni piatti si fanno solo se arrivano le materie prime e le proposte dello chef JP MacMahon sono un capolavoro di bilanciamento e contrasti di tecniche, consistenze, temperature e acidità. Indirizzo sul mare per le ostriche, appena fuori Galway, un’istituzione come Moran’s Oyster Cottage. Antico e autentico, con tanto di tetto di paglia, è molto amato e richiesto: meglio, quindi, prenotare in anticipo.

