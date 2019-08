Balneare, di scopo, di transizione: guida alle sfumature di governo La fine ormai scontata dell’esecutivo di Giuseppe Conte fa ripartire le ipotesi sulle soluzioni possibili a Palazzo Chigi. Aspettando le valutazioni del Quirinale, ecco alcuni precedenti di Riccardo Ferrazza

Non basta dire «al voto»: ecco il timing della crisi

La lunga crisi che portò alla nascita dell’esecutivo di Giuseppe Conte produsse nel dibattito pubblico un lessico sterminato di nomi (qualcuno ne contò addirittura 25), ciascuno a contrassegnare le possibili soluzioni politiche per il più lungo stallo della storia politica repubblicana. Da Governissimo a governo di transizione, passando per esecutivo di scopo, responsabilità, balneare, di minoranza, di garanzia, di traghettamento, di nessuno e di tutti: la lista nella primavera dello scorso anno sembrava non esaurirsi.

Ora che l’esecutivo giallo-verde sembra arrivato a fine corsa e in attesa di capire quali saranno le decisioni del Capo dello Stato in caso di sfiducia del Parlamento all’«avvocato degli italiani» si riapre la giostra delle ipotesi. Si parla, per esempio, già di “governo di garanzia elettorale” per accompagnare il paese alle urne anticipate o di “governo di scopo” nel caso alcune forze (M5S e Pd) decidessero di coalizzarsi per portare a termine la riforma per la riduzione del numero di parlamentari. Ecco una guida (parziale) agli esempi del passato.

B come «balneare»

Esprime il concetto di un esecutivo di breve e predefinita durata che nasce in un periodo estivo. Il primo a ricevere questo nome (che in realtà sarebbe arrivato solo in seguito) fu negli anni ’60 il governo di Giovanni Leone. Dopo le elezioni politiche del 28 e 29 aprile 1963 il presidente della Repubblica Antonio Segni affidò l’incarico di formare il governo ad Aldo Moro: l’accordo di coalizione con il Psi guidato da Pietro Nenni venne però bocciato dal comitato centrale del partito e il leader Dc rimise il mandato. Leone, dopo essersi dimesso da presidente della Camera, riuscì a formare un governo monocolore Dc di transizione, per consentire l’approvazione del bilancio dello Stato entro il termine del 31 ottobre. “Balneare” fu anche il secondo governo di Mariano Rumor che giurò mezzo secolo fa proprio di questi giorni (5 agosto 1969).