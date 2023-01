Balneari, bonus psicologo, opzione donna e calcio: è assalto al Milleproroghe

Gli stessi firmatari con un altro emendamento propongono in alternativa la super-proroga, al 31 dicembre 2026. Forza Italia si muove con le proposte preannunciate da Maurizio Gasparri. Con un primo emendamento firmato da Licia Ronzulli e da Gasparri ma anche, per la Lega, da Roberto Marti e Gian Marco Centinaio (che da ministro firmò la proroga al 2033 poi bocciata dal Consiglio di Stato) si chiede il rinvio di un anno del termine ultimo per chiudere le gare, quindi al 31 dicembre 2024 (fine 2025 in caso di impedimenti oggettivi).

Un secondo emendamento degli stessi firmatari punta più in alto, con uno slittamento di due anni. La richiesta di proroga viene collegata alla mancata definizione della mappatura: sul punto va ricordato che il decreto legislativo previsto dalla legge concorrenza ha avuto a settembre il via libera preliminare del consiglio dei ministri ma l'iter dei pareri parlamentari non è mai iniziato.

La mappatura, secondo Forza Italia e Lega, è indispensabile per valutare l'effettiva disponibilità delle risorse naturali. Il concetto di scarsità della risorsa naturale è al centro anche di un altro emendamento della Lega, anch'esso oriento alla proroga di un anno.

Secondo questa proposta, a prima firma Marti ma co-firmate anche dal forzista Gasparri, dovrebbe essere di fatto il ministro leghista delle Infrastrutture Matteo Salvini a intestarsi la titolarità del tema, che Meloni non ha ancora assegnato a nessun ministro con una delega formale.

Proprio il ministero di Salvini dovrebbe presiedere un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo, acquisiti i dati delle concessioni in essere, dovrebbe poi definire i criteri per determinare la sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, condizione per procedere a nuove gare.